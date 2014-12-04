مايا دياب.. فلاحة فائقة الجمال في "يا قاطفين"

خصّت الفنانة مايا دياب "العربية.نت" بصور من فيديو كليب أغنيتها العراقية "يا قاطفين"، جسدت فيها صورة فتاة بسيطة و"فلاحة" غير أنها فائقة الجمال والكل مغرم بها.

شكل هذا الكليب نقلة نوعية في أفكاره المبتكرة، حيث لا يخلو من المفاجآت التصويرية والارتجال أثناء التصوير، كما أبدعت مايا في إتقان الدور والغوص به إلى أبعد الحدود، ولذلك ترك بصمة يتداولها الناس.

وتعاونت مع الملحن عادل العراقي في الأغنية، وتولى الإخراج سمير سرياني الذي سبق وتعاون مع الفنانة ميريام فارس في كليب "كيفك إنت".

كلف الفيديو كليب 170 ألف دولار، وشارك في هذا العمل 130 شخصا، لكن الذين انضموا إليه خلال التصوير زادوا على العدد المشارك فيه.

وصور في أكثر من منطقة لبنانية باستخدام كاميرا سينمائية، إضافة إلى3 كاميرات خفية بهدف التقاط ردات فعل المشاركين الطبيعية خلال التصوير، فكان التجاوب كبيرا.

شكل تفاعل المارة مفاجأة للقيّمين على التصوير، فمنهم من رقص داخل سيارته، ومنهم من قطع الشارع على الدرّاجة وهو يرقص، ومنهم من وقف على شرفات المنازل للتشجيع رغم أن التصوير تم في ظروف مناخية صيفية حارة جدا، على حد تعبير المخرج سمير سرياني.

أما في الكواليس وأوقات الاستراحة فكانت مايا تلتقط صور السيلفي مع المعجبين بأجواء مرحة، وتزود فريق العمل بطاقة إيجابية، لأنها لم تشعر بالتعب ولا الملل لمدة 4 أيام (مدة تصوير الكليب)، على العكس تماما كانت في قمة الفرح ولم تتذمر من الأجواء المناخية الحارة.

أظهرت مايا في الكليب تصرفاتها العفوية والطبيعية بشكل حقيقي وصادق، فكانت فنانة متواضعة وغير متكلفة بتاتا. وقد اهتمت بإطلالة مايا خبيرة التجميل رانيا قيس، لتنسجم صورة مايا مع مضمون القصة، لأنها تميل في صورتها إلى أسلوب الفتاة الغجرية.

في أرشيف مايا أكثر من أغنية منفردة، منها "شكلك ما بتعرف"، وديو غنائي مع الفنان رامي عياش بعنوان "سوا"، وتحضر حاليا لألبومها الغنائي أيضا، على ألا ننسى أنها تقدم برنامج "هيك منغني على قناة أم.تي.في".

الجدير ذكره أنه تم اختيار مايا لماركة "ميك أب فور أيفير" لتكون سفيرة لها في العالم العربي، لأنها رمز للأنوثة والجاذبية وأيقونة الموضة.

من جهة ثانية، تقوم مايا بأعمال خيرية تتمحور حول مساعدة الأطفال، إضافة إلى حملات توعية من أجل السلامة المرورية.