مصر.. أول شاعر ينال جائزة "فؤاد نجم" لشعر العامية

فاز الشاعر المصري مصطفى إبراهيم بديوانه (المانيفستو) بالمركز الأول لجائزة أحمد فؤاد نجم لشعر العامية المصرية والتي أعلن مساء اليوم الأربعاء في حفل بالقاهرة عن نتائج أولى دوراتها.

وتحمل الجائزة اسم نجم الذي عرف بأشعاره ذات النقد اللاذع لأنظمة الحكم المتعاقبة في مصر منذ نهاية الستينيات حتى وفاته في مثل هذا اليوم 3 ديسمبر 2013.

والجائزة التي أعلن عنها في مايو الماضي هي أول جائزة في العالم العربي تخصص للعامية المصرية وتحمل شاعر لم ينل أي جائزة في حياته.

وكانت مؤسسة الأمير كلاوس للثقافة والتنمية في هولندا أعلنت في سبتمبر 2013 فوز نجم بجائزتها لعام 2013 "تكريما له على إسهاماته وأشعاره" ولكنه توفي قبل أيام من حفل تسليم الجائزة يوم 11 ديسمبر 2013 في حفل رسمي بالقصر الملكي في أمستردام.

وأعلنت جائزة نجم مساء اليوم الأربعاء بحضور راعيها رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس وعدد من أعضاء مجلس أمنائها ومنهم الشاعر إبراهيم داود والمخرج السينمائي مجدي أحمد علي والكاتب صلاح عيسى والمنتج السينمائي محمد العدل.

وتتيح جائزة نجم سنويا فرص التنافس عليها للشعراء الشباب دون سن الأربعين بشرط أن يكون الديوان مكتوبا بالعامية المصرية ولا يشترط أن يكون الشاعر مصريا.

وتمنح الجائزة لخمسة شعراء تضمهم قائمة قصيرة ويحصل كل منهم على 10 آلاف جنيه مصري أما صاحب الديوان الفائز -من بين الخمسة في القائمة القصيرة- فينال 50 ألف جنيه مصري أخرى "نحو سبعة آلاف دولار".

والشعراء الخمسة الفائزون بالجائزة هم سعيد حامد شحاتة وهيثم دبور ورانيا منصور وعمرو أبو زيد إضافة إلى إبراهيم الفائز بالمركز الأول.

