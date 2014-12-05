صباح ومعالي زايد في المهرجان القومي للسينما المصرية

قررت إدارة المهرجان القومي للسينما المصرية إهداء الدورة الثامنة عشرة منه التي تنطلق، الجمعة، للفنانة اللبنانية صباح التي توفيت قبل حوالي 10 أيام.

وأوضح رئيس المهرجان المخرج سمير سيف أن الإدارة قررت "تكريم الفنانة الراحلة التي لعبت بطولة عشرات الأفلام المصرية إلى جانب نجوم السينما حينها وتركت بصمة لها في مسار وتاريخ السينما المصرية منذ الأربعينيات من القرن الماضي"، مضيفاً أنها "تستحق كل التكريم، إذ تركت وراءها مشاركات في أكثر من 85 فيلما سينمائيا".

وتوفيت صباح في 26 نوفمبر الماضي عن عمر ناهز 87 عاما.

وقد تركت الفنانة اللبنانية أكثر من ثلاثة آلاف أغنية، وشاركت في 85 فيلما و27 مسرحية تقريبا.

وخاضت صباح غمار السينما المصرية في العام 1943 وشاركت كبار الممثلين بطولة الأفلام، ومن بينهم رشدي أباظة وأحمد مظهر ومحمد فوزي وفريد الأطرش وعبدالحليم حافظ ويحيى شاهين وعماد حمدي وحسين فهمي.

من جهة أخرى، أوضح سمير سيف أن 24 فيلماً روائيا طويلا من إنتاج عامي 2012 و2013 تشارك في المسابقة الرسمية في هذه الدورة التي تنطلق مساء الجمعة. ويرأس لجنة تحكيم هذه المسابقة الفنان يحيى الفخراني.

كذلك يعرض في مسابقات خاصة خلال المهرجان 42 فيلما روائيا قصيرا ومجموعة من الأفلام الوثائقية. ومن بين الفنانين الذين يكرمهم المهرجان هذه السنة الفنانة الراحلة معالي زايد والفنان سمير صبري.