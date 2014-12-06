العرض الأول لـ"حلاوة روح" في المهرجان القومي للسينما

تنطلق أولى عروض المهرجان القومي للسينما المصرية في دورته الحالية، بعرض فيلم "حلاوة روح" الذي تقوم ببطولته هيفاء وهبي وباسم سمرة، ومن إخراج سامح عبدالعزيز، ليصبح هذا العرض هو الأول للفيلم بعد أن قضت محكمة القضاء الإداري بوقف قرار رئيس الوزراء الذي أوقف عرض الفيلم.

على أن يكون هناك عدد آخر من الأعمال التي ستعرض على مدار اليوم في المهرجان، من بينها "حلم عزيز" و"غش الزوجية" وكذلك فيلم "مراتي وزوجتي"، بالإضافة لعدد من الأفلام الروائية القصيرة.

وتحت شعار "من جيل إلى جيل نتواصل".. افتتح مساء الجمعة المهرجان القومي للسينما بدار الأوبرا المصرية، في حضور وزير الثقافة الدكتور جابر عصفور، ورئيس المهرجان المخرج سمير سيف، إلى جوار رئيس لجنة التحكيم يحيى الفخراني، وإلهام شاهين، وسمير صبري، ووحيد حامد، ولبلبة وعدد من السينمائيين.

الدورة الثامنة عشرة تم إهداؤها إلى روح الراحلة صباح، وتم اختيار هذا الشعار للدورة، للتأكيد على أنه لن يوجد إقصاء لأي جيل سينمائي مثلما أكد رئيس المهرجان.

وفي كلمته أكد وزير الثقافة، أنه يشعر بالفخر لوجوده بين أعلام الفن في مصر، وهو ما يمثل نهرا ممتدا من جيل إلى جيل، وقام بإطلاق فعاليات هذه الدورة وفقاً للبروتوكول، كما أشار إلى أن الدولة التي تستطيع أن تنتج هذه الأجيال السينمائية، التي تنتقل فيها السينما من جيل إلى جيل، هي دولة حية ولا يمكن أن تنهزم أمام قوى الإظلام.

تكريم الراحلة معالي زايد

حلت فقرة التكريمات، التي قام فيها وزير الثقافة ورئيس المهرجان، بتكريم عدد من الشخصيات من بينها الفنانة الراحلة معالي زايد، والتي تسلمت تكريمها شقيقتها "مهجة"، كذلك الفنان سمير صبري، والمخرج رأفت الميهي، والناقد يوسف شريف رزق الله، والمخرج التسجيلي فؤاد التهامي، وحصلوا على درع الهيئة وشهادة تقدير، كما قام المهرجان في دورته الحالية، بتكريم اسم الراحل منيب شافعي الذي رأس غرفة صناعة السينما لسنوات طويلة، وتسلم الدرع الخاصة بتكريمه نجله محمد.

وفي الافتتاح تم عرض فيلم "القادسية" الذي قام ببطولته عزت العلايلي وسعاد حسني وليلى طاهر، وذلك بمناسبة مئوية المخرج الراحل صلاح أبو سيف.