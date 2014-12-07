خان يعتذر عن التحكيم بمهرجان دبي بعد حادث عارض

بعدما أعلن مهرجان دبي السينمائي الدولي، عن اختيار المخرج المصري محمد خان رئيسا لمسابقة المهر للأفلام القصيرة، تسبب حادث عارض في اعتذار محمد خان عن عدم رئاسة لجنة التحكيم، وعدم حضوره للمهرجان.

حيث سقط المخرج المصري في الأيام الأخيرة لتصويره فيلم "قبل زحمة الصيف" الذي تقوم ببطولته هنا شيحه، على رمال متحجرة وهو ما تسبب في كدمة في صدره، تستلزم منه الراحة في الوقت الحالي، بحسب ما أكده المخرج المصري في تصريحات لـ "العربية.نت".

وأشار خان إلى أنه في الوقت الحالي يتلقى العلاج والمسكنات من أجل التخلص من آلام الكدمه، كما أنه يستعمل حزاما للصدر، ولكن الأمر بأكمله منعه من السفر إلى دبي لحضور المهرجان، خاصة وأن صوته كان يبدو عليه الإجهاد، وكذلك الكدمة تستلزم منه الراحة في هذه الفترة.

وكان المخرج المصري الذي حصل فيلمه الأخير "فتاة المصنع" على جائزة "فيبريسكي"، وكذلك بطلة الفيلم ياسمين رئيس على جائزة أفضل ممثلة في الدورة العاشرة من مهرجان دبي، قد أعلن عبر حسابه على "فيسبوك" عن كون مهرجان دبي هو مهرجانه المفضل، ولكن ما جرى دفعه للاعتذار عن عدم الحضور وعدم ترأس اللجنة، كما أشار إلى كونه وبسبب فيلمه "قبل زحمة الصيف" الذي يتولى إنتاجه محمد حفظي اعتذر عن مهرجان قرطاج السينمائي.

