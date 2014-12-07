فيلم "عمر" الفلسطيني يحصد الجائزة الكبرى بـ"قرطاج"

فاز فيلم "عمر " للمخرج الفلسطيني هاني أبو أسعد اليوم السبت بجائزة التانيت الذهبي لأفضل فيلم في المسابقة الرسمية بالدورة 25 بمهرجان قرطاج السينمائي .



وفي حفل اختتام المهرجان أعلنت لجنة التحكيم التي يرأسها النجم الأمريكي داني جلوفر وتتكون من ستة أعضاء من بينهم الممثلة المصرية

منة شلبي المخرجة التونسية سلمى بكار عن فوز فيلم " عمر " بجائزة التانيت الذهبي وقدرها حوالي 25 ألف دولار.



والتانيت الذهبي اسم الهة فينيقية ترمز للتناسل والحصاد وهي رمز المهرجان الذي تأسس عام 1966.



وحصل فيلم " هم الكلاب" للمخرج المغربي هشام العسري على التانيت الفضي فيما نال فيلم "قبل تساقط الثلوج" للمخرج العراقي هشام زمان التانيت البرونزي.



ويتناول الفيلم الذي تشارك فيه مجموعة من الوجوه الشابة من الممثلين جزءا من حياة الفلسطينيين ما بين الحب والمقاومة ويروي قصة حب تتفتح في قلب شابين فلسطينين عبر رسائل شاعرية في بلد يعاني من الاحتلال والقمع.



ويسرد الفيلم على مدار أكثر من ساعة ونصف تفاصيل عاشها الكثير من الفلسطينيين خلال تجربة الاعتقال وما يتعرضون له من ضغوط خلال

السجن للتعامل مع الاحتلال.



وحاز الفيلم الذي صورت أحداثه في الاراضي الفلسطينية أيضا على جائزتي التانيت الذهبي الجمهور والتانيت الذهبي للجنة التحكيم الخاصة بالشباب كما حصد جائزة أفضل سيناريو.



وتنافس 15 فيلما للفوز بجوائز المهرجان الذي بدأ يوم السبت الماضي بمشاركة عدد من البلدان العربية والافريقية ضمن المسابقة الرسمية.



وكرم مهرجان قرطاج الذي حمل شعار " نافذة على العالم" الكاتب والمخرج التونسي ناصر خمير بحضور نجوم السينما العربية والافريقية

من أبرزهم الفنانة المصرية ليلى علوي.



وقال المنظمون ان نحو 100 ألف مشاهد تابع عروض المهرجان الذي انطلق يوم 29 نوفمبر الماضي.

