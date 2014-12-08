العليوه ينتظر لقاء "حياة" بـ "فأل مناير" في رمضان

يترقب الكاتب الدرامي الكويتي فهد العليوه الدورة الرمضانية التلفزيونية بفارغ الصبر لما تحمله من إبداعات للمشاهد في أنحاء العالم العربي. وأكد العليوه أنه يحضر لعملين جديدين للدورة الرمضانية المقبلة.

وحول هذا الجديد أشار العليوه إلى أن أول الجديد سيكون مسلسل (فأل مناير) مع النجمة القديرة حياة الفهد والمخرج المتميز منير الزعبي، بالإضافة إلى مسلسل – قابل للكسر – الذي فرغ من وضع اللمسات الأخيرة عليه .

وألمح العليوه إلى أن مسلسل (قابل للكسر) يسلط الضوء حول جمله من القضايا الاجتماعية في إطار رومانسي عاطفي، مركزاً على قضية تأثير مرحلة الطفولة في تشكيل شخصية الإنسان خلال مشوار حياته مع تحليل للظروف التي يمر بها الإنسان، والتي تجعل منه في أحيان كثيرة شيئاً "قابلاً للكسر"، وفي العمل عدد من الأسماء المرموقة من نجوم الوسط الفني في دول الخليج العربية وسيصور العمل في الكويت .

وحول تجربته للتعاون من النجمة القديرة حياة الفهد قال العليوه : تمثل الفنانة القديرة حياة الفهد إحدى ركائز الدراما التلفزيونية الخليجية البارزة. لما تتمتع به من خبرة عريضة ونجومية وفهم متجدد للحرفة الفنية .

وقد تحدثنا طويلا حول مسلسل (فأل مناير) والشخصية التي تمثلها وهي شخصية قاسية تتطلب جهداً وفهماً عالياً بمستوى حضور ولياقة نجمتنا القديرة حياة الفهد. وشخصياً أعتبر نفسى أمام تحد كبير في هذه التجربة التي أنتظرها بفارغ الصبر، وسيتصدى لإخراج العمل المخرج الفنان منير الزعبي. وإلى جوارهم سيكون عدد هام ومتميز من النجوم في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي.