شيرين تعود للتمثيل بعد 11 عاماً من الغياب

بعد تجربة واحدة في مجال التمثيل قدمتها قبل 11 عاماً، تعود المطربة المصرية شيرين عبدالوهاب للتمثيل مرة أخرى عبر بوابة الدراما، من خلال مسلسل جديد يحمل اسم "طريقي" يكتبه المؤلف تامر حبيب، ويخرجه محمد شاكر.

وحسب تصريحات تامر حبيب لـ"العربية.نت" فهو يقوم في الوقت الحالي بكتابة حلقات المسلسل، الذي يتناول في مجمله قصة صعود مطربة، نافياً أن تكون القصة هي السيرة الذاتية لشيرين عبدالوهاب.

وأشار حبيب إلى كونهم لم يشرعوا بعد في تصوير المسلسل، وإن كان الأمر سيتم خلال الفترة المقبلة، من أجل أن يكون المسلسل جاهزا للعرض في شهر رمضان المقبل.

فتاة تحلم بالغناء

وحول السياق الدرامي للمسلسل، أكد المؤلف أنه يدور حول فتاة حلمها منذ الصغر هو الغناء، ولكن يقابلها العديد من العقبات والمشاكل التي تتغلب عليها في النهاية من أجل تحقيق حلمها.

ويبدو أن شيرين سيكون لديها استعدادات خاصة من أجل هذه التجربة، خاصة أن مشاركتها في التمثيل جاءت في عام 2003 من خلال فيلم "ميدو مشاكل" الذي شاركت أحمد حلمي بطولته، ولم تعد بعدها إلى التمثيل مرة أخرى، وهو ما أوضحه مؤلف المسلسل، بكونها تحصل في الوقت الحالي على كورسات في التمثيل بصحبة مدرس في مجال التمثيل، من أجل أن تكون مستعدة لبطولة المسلسل.

وتتعاون شيرين في العمل مع المخرج محمد شاكر، الذي سبق أن أخرج برنامج "خطوات الشيطان" لمعز مسعود، كما تولى إخراج فيلم "هاتولي راجل" الذي عرض بدور العرض خلال الفترة الماضية، ويعد هذا المسلسل هو التجربة الدرامية الأولى له، كما أن المسلسل يتولى إنتاجه المنتج الذي قام بإنتاج مسلسلي "سيرة حب" لسيرين عبدالنور و"السيدة الأولى" لغادة عبدالرازق.