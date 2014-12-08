صمود: "الأعماق" احتفاء بتاريخ الإنسان الخليجي

قالت الفنانة الكويتية صمود إنها بصدد التحضير لأحدث أعمالها الدرامية بعنوان "الأعماق" الذي تتوقع أن تشرع بتصويره مطلع العام المقبل في دبي.

وأشارت في تصريح خاص بـ"العربية.نت" إلى أن العمل الجديد يمثل احتفاء حقيقياً بتاريخ ونضال الإنسان الخليجي في مرحلة ما قبل اكتشاف البترول، فضلاً عن أنه يعكس العذابات التي عاشها أبناء المنطقة والتضحيات الكبرى التي قدموها من أجل الأرض والإنسان.

وقالت الفنانة صمود أيضاً إن "المسلسل الجديد مقتبس من نص روائي كتبه الكاتب الروائي الكويتي هيثم بودي، وسيتولى مهمة إخراج العمل المخرج القدير محمد دحام الشمري، كما سيقوم بإنتاجه عامر الصباح.

وألمحت إلى أن المخرج دحام الشمري كان قد تعاون من قبل مع الكاتب بودي في مسلسل "الهدامة"، الذي يؤسس لدراما تلفزيونية تراثية بالغة الأهمية على صعيد الشكل والمضمون.

وحول مضامين العمل أشارت الفنانة صمود إلى أن "المسلسل الجديد تجري أحداثه وفق مجموعة من المراحل، فيما تركز على مرحلة ما قبل اكتشاف الذهب الأسود في منطقة الخليج العربي، عبر قصة عاطفية ثرية بالحكايات والأحداث والشخصيات التي سترحل بالمشاهد إلى عدد من دول المنطقة".

وأضافت: "سأقوم بتجسد دور الفتاة التي تشكل المحور الأساسي في العمل إلى جوار الفنان محمد صفر، كما يشارك في العمل حشد من النجوم من بينهم جاسم النبهان وعبدالرحمن العقل وباسمة حمادة، وعدد آخر من الفنانين من دول الخليج العربي".

وفرغت الفنانة صمود منذ فترة من تصوير مسلسل "دوائر الحب" مع المخرج إياد الحزوز، كما تعكف حالياً على قراءة عدد من النصوص الجديدة.