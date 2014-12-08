فيلم علمي يحسم الحروب العالمية الثانية!

تشهد سينما الحرب خلال العام الحالي 2014 حضوراً متنامياً، ولكننا في فيلم "لعبة التقليد " The Imitation Game نذهب إلى دور العلم والعلماء في حسم الحروب العالمية، من خلال قصة عالم الرياضيات والكمبيوتر "آلان تورنج".

ويعتمد الفيلم على قصة حقيقية، بكافة تفاصيلها، حيث استطاع هذا العالم ومجموعته فك لغز "ألمانيا النازية" ومساعدة قوات التحالف والجيش البريطاني بالفوز بالحرب العالمية الثانية.

ويمتاز الفيلم بإيقاعه وشموليته في رصد جملة الجوانب الإنسانية والعلمية لشخصية تورنج وحالة السباق مع الزمن، التي كانت المخابرات البريطانية تعيشها من أجل البحث عن فك الشفرات، والعمل على تأمين جميع الإمكانيات اللازمة لمجموعة من العلماء، لاكتشاف أحدث جهاز كمبيوتر في ذلك الحين.

ويمر الفيلم على جوانب إنسانية من حياة تورنج، وبالذات سنوات مراهقته التعيسة في مدرسة داخلية، واتهامه بالعلاقات المثلية، لكن المحور الأساسي يظل طاقة العلم والإرادة والتحدي التي يمتلكها والتي دفعت به إلى أن يكمل مسيرته وإنجازاته العلمية التي حسمت الحرب وجاءت بالنصر للحلفاء.

وكان من المفترض أن يجسد النجم الأميركي ليوناردو دي كابريو الشخصية الرئيسية، إلا أن ليو اعتذر، ليذهب الدور إلى الممثل البريطاني بنديكت كومبر باتش، ويتوقع الجميع أن يكون هذا الدور نقلة كبرى في مسيرته الفنية. والفيلم من إخراج مورتون تيلديم الذي قدم للسينما من قبل أفلام "بودي – 2003" و"سقوط الملائكة – 2004" وغيرها.