ممثل أميركي يخاطب المغاربة باللهجة العامية

باللهجة العامية المغربية ووسط حشد كبير من جمهور مهرجان مراكش، قال الممثل الأميركي فيغو مورتينسون "عندما أكون بالمغرب، أشعر وكأنني ببيتي".

واعتبر فيغو في كلمة له أثناء الاحتفاء به ليلة أمس الأحد، أن عرض فيلمه الجديد "بعيدا عن الرجال" في ساحة جامع الفنا بمدينة مراكش بمثابة "حلم"، نظرا لقيمة هذه الساحة تاريخيا، التي تزخر بذكريات حافلة للشعراء والفنانين والحكواتيين.

وعبر النجم الأميركي عن مدى فخره بالعمل رفقة طاقم مغربي جزائري فرنسي، في فيلم "بعيدا عن الرجال" للمخرج الفرنسي دافيد أويلهوفن، والذي تم عرضه مباشرة بعد حفل التكريم بقصر المؤتمرات.

وتدور أحداث فيلم "بعيدا عن الرجال" المقتبس عن قصة "الضيافة" للكاتب الفرنسي ألبير كامو، عن الثورة الجزائرية والأوضاع في بداية سنة 1954، في الوقت الذي لا تزال الثورة في مهدها، فيجبر رجلان مختلفان تماما عن بعضهما، على الهروب معا عبر جبال الأطلس الجزائري، في أجواء فصل الشتاء، حيث يضطر المعلم دارو "فيغو" إلى مرافقة محمد "رضا كاتب" أحد سكان القرية المتهم بالقتل، المطارد من قبل مستوطنين يرغبون في الانتقام، وفرسان يطالبون بالأخذ بالثأر، فيقرر الرجلان الصمود من أجل الحرية.

يذكر أن النجم فيغو مورتينسون، استطاع أن ينال الاعتراف الدولي كأحد نجوم الشاشة الكبرى بفضل شخصية "أراكورن" في ثلاثية "سيد الخواتم" لبيتر جاكسون، كما حظي بالأدوار الأولى في أزيد من أربعين فيلما، وعمل في ثلاثة أفلام مع ديفيد كروننبرك (تاريخ من العنف، والوعود الشرقية، وطريقة خطيرة).