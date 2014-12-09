بعد تعافيه من الورم السرطاني.. أحمد حلمي يؤدي العمرة

سافر الفنان المصري أحمد حلمي، صباح اليوم الثلاثاء، إلى المملكة العربية السعودية، لأداء مناسك العمرة بعدما سمح له الأطباء بالحركة عقب العملية الجراحية الخطيرة التي أجراها لإزالة ورم خبيث بمنطقة الظهر.

وكان حلمي قد قرر أن تكون أول خطوة يقوم بها عقب العملية هي تأدية مناسك العمرة والتوجه بالدعاء والشكر لله على نجاح إزالة الورم واكتمال شفائه.

وينتظر أحمد حلمي عرض الموسم الرابع من برنامج "أراب جوت تالنت"، المتخصص في اكتشاف المواهب، خلال الأيام المقبلة، والذي يشارك في لجنة تحكيمه إلى جانب كل من نجوى كرم، ناصر القصبي، وعلي جابر.

ونشر الفنان عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الإعلان الترويجي للبرنامج وظهر من خلال الفيديو وهو ينظر إلى شمس في لمحة تأملية بها إشراق وأمل.

من جانب آخر كشفت مصادر مقربة من أسرة حلمي أن الفنان المصري فور وصوله إلى منزله عقب عودته من أميركا أجرى اتصالا هاتفيا بالفنانة الكبيرة نادية لطفي حيث أعرب لها عن شكره وتقديره لاهتمامها بالسؤال عنه والاطمئنان على نجاح عمليته الخطيرة.

وقالت المصادر إن نادية لطفي كانت من أوائل الفنانين الذين بادروا بالسؤال عن حلمي أثناء وجوده في أميركا.