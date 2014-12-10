أحلام حسن: "حرب النعل" في مهرجان الكويت المسرحي

تنطلق مساء اليوم الأربعاء، في الكويت أعمال الدورة الخامسة عشر لمهرجان الكويت المسرحي، وسط احتفالية فنية ثقافية، تتنافس على جوائزها 7 عروض مسرحية، تمثل الفرق المسرحية الأهلية والخاصة، وتتواصل عروض المهرجان في الفترة ما بين 10-20 من ديسمبر الجاري.

وفي تصريح خاص بـ "العربية.نت"، أشارت الفنانة الكويتية أحلام حسن إلى أنها "تشارك في فعاليات المهرجان من خلال مسرحية "حرب النعل" مع فرقة مسرح الخليج العربي التي لطالما تعاونت معها في السابق".

وقالت: "المسرحية من تأليف الكاتب الإماراتي اسماعيل عبدالله الذي تعاونت معه في العديد من نصوصه وبالذات مسرحية "البوشية" التي نلت عنها جائزة أفضل ممثلة في مهرجان الفرق المسرحية الأهلية لدول مجلس التعاون الخليجي".

وأضافت: "المسرحية الجديدة من إخراج الفنان عبدالله البدر وفيها حشد من الفنانين من بينهم الفنان الكبير سليمان الياسين، وحمد العماني، وعدد آخر من أجيال فرقة مسرح الخليج العربي".

وأشارت الفنانة أحلام حسن إلى أنها "اضطرت في الفترة الأخيرة للاعتذار عن عدد من الأعمال الدرامية التلفزيونية لارتباطاتها المسرحية"، حيث ستمثل الكويت في مهرجان المسرح العربي من خلال مسرحية "من منهم هو" الذي تنظمه الهيئة العربية للمسرح وتستضيفه العاصمة المغربية الرباط في الفترة ما بين 10 – 16 من يناير 2015.

وحول جديدها الدرامي قالت: "كل شيء مؤجل بالنسبة لي إلى ما بعد مهرجان المسرح العربي، حيث سأبدأ بتصوير مسلسل "حطب جهنم" مع الفنانة هدى حسين، والمسلسل من تأليف محمد النشمي وإخراج أحمد الشطي، وبمشاركة حسين المنصور وسحر حسين، وعدد آخر من الفنانين".