الممثلة الكويتية ملاك: يريدونني مثيرة للمشاكل

صرحت الفنانة الكويتية ملاك أن صناع الإنتاج والإخراج يريدونها دائما في شخصية الفتاة أو المرأة المثيرة للمشاكل، مشيرة إلى أن هذه الشخصية ليست لها أي علاقة بشخصيتها العادية ولكن ملامحها الحادة كما يراها البعض تحتم عليها التحرك في إطار المرأة المثيرة للمشاكل.

وأكدت الفنانة ملاك لـ"العربية.نت" أنها تميل إلى تقديم تلك الشخصيات التي تبدو مركبة وتتطلب لياقة عالية في التقمص والتجسيد.

كما قالت بأنها لا تميل إلى تقديم الشخصيات الباهتة والتقليدية والمكررة ولهذا تجد ضالتها المنشودة في الشخصيات المثيرة للجدل والمشاكل.

وتشير الفنانة ملاك إلى أن الجمهور يتمتع بالوعي الحقيقي ويفرق تماما بين ما يقدم على الشاشة من أعمال وشخصيات وهذا ما تحسه من خلال تواصلها من جمهورها سواء في الأماكن العامة أو عبر وسائط التواصل الاجتماعي.

وحول جديدها قالت ملاك إنها أنجزت منذ أيام مسلسل "أنيسة الونيسة" الذي توقعت أن يعرض في مطلع العام المقبل وهو من تأليف عبدالمحسن الروضان وإخراج منير الزعبي وشارك في البطولة كل من فاطمة الصفي وعبدالمحسن النمر وخالد البريكي وعبير أحمد.

