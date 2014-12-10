هيفاء وهبي تفتتح موسماً جديداً للسينما "بدون حذف"

على الرغم من اقتراب موسم منتصف العام السينمائي، فإنه على عكس المواسم السابقة، مازالت ملامحه غامضة، وذلك رغم تواجد عدد كبير من الأعمال التي يتم تصويرها في الوقت الحالي، أو تم الانتهاء منها بالفعل.

إلا أن الأبرز في الموسم هو من سيقص شريط افتتاحه، حيث تقوم هيفاء وهبي بصحبة أبطال فيلم "حلاوة روح" بهذا الدور، بعدما استقر المنتج محمد السبكي على الرابع والعشرين من شهر ديسمبر الجاري، من أجل عرض الفيلم، حسب ما أكد لـ"العربية.نت"، على أن يتم عرض الفيلم الذي سبق أن تم رفعه من دور العرض قبل ما يقارب الثمانية أشهر بقرار من رئيس الوزراء بـ49 نسخة.

وبدورها، قامت بطلة الفيلم هيفاء وهبي، من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بنشر قرار عرض الفيلم الصادر من قبل هيئة الرقابة، والذي ينص على أن الفيلم سيعرض كاملا وبدون أي محذوفات في الموعد المذكور، وهو الأمر الذي يعول عليه المنتج كثيرا، خاصة أنه أكد أن نسخة الفيلم التي عرضت مسروقة ليست كاملة.

وعلى جانب آخر، يمتلك المنتج محمد السبكي فيلم "ريجاتا" الذي يقوم ببطولته عمرو سعد وإلهام شاهين ورانيا يوسف، وهو من إخراج محمد سامي، حيث قارب المخرج على الانتهاء من تصويره في الوقت الحالي، من أجل أن يصبح متاحا للعرض في شهر يناير المقبل.

غياب مفاجئ لأحمد السبكي

ربما ستكون المفاجأة الأبرز في هذا الموسم، هو غياب المنتج أحمد السبكي بأعماله عنه، حيث أجرت "العربية.نت" اتصالا بالمنتج أحمد السبكي لمعرفة الأعمال التي سيقوم بعرضها، خاصة أنه يمتلك عددا من الأفلام، من بينها "من ضهر راجل"، "الليلة الكبيرة" الذي يشهد عودة زينة للسينما، و"شد أجزاء" الذي يقوم ببطولته محمد رمضان، إلا أنه اكتفى بالإجابة قائلا "معنديش حاجة الموسم ده".

ويعد هذا الغياب نادرا للمنتج أحمد السبكي، الذي يحرص دائما على التواجد بأكثر من عمل خلال الموسم الواحد، وهو ما كان واضحا خلال المواسم السابقة، حيث امتلك في موسم عيد الأضحى فيلمي "عمر وسلوى" و"حماتي بتحبني"

الكبار يزاحمون الشباب

هذا الموسم سيشهد عودة لنجوم كبار من خلال المنافسة بأعمالهم، والبداية ستكون مع محمود حميدة الذي يعود للسينما بفيلم "قط وفار" الذي يكتبه وحيد حامد، ومن إخراج تامر محسن، حيث تقرر أن يعرض الفيلم في العشرين من شهر يناير المقبل.

كما أن نور الشريف المتواجد في الوقت الحالي بدبي من أجل حضور فعاليات مهرجان دبي السينمائي، الذي يشارك فيه فيلمه الجديد "بتوقيت القاهرة"، سيتواجد في مطلع شهر يناير بالفيلم نفسه، والذي يشهد عودته للسينما بعد غياب لسنوات، حيث تشاركه بطولته ميرفت أمين.

وبدورها، قررت إلهام شاهين أن تعود إلى السينما مطلع شهر يناير المقبل، بفيلم "يوم للستات" الذي أوشكت على الانتهاء من تصويره، وتشاركها بطولته نيللي كريم وفاروق الفيشاوي ومجموعة من الشباب، وهو من إخراج كاملة أبوذكري.

على الجانب الآخر، أكد مصدر من داخل شركة "نيوسينشري" لـ"العربية.نت" أن مصير فيلمي "قدرات غير عادية" و"كابتن مصر" سيحسم حال عودة مدير الإنتاج بالشركة أحمد بدوي من قرطاج، من أجل اتخاذ قرار بشأن عرض الفيلمين بموسم نصف العام من عدمه.