بالصور.. أول ظهور لأحمد حلمي في العمرة

للمرة الأولى ظهر الفنان المصري أحمد حلمي عقب عودته من الولايات المتحدة الأميركية، بعد استئصال ورم سرطاني، ولكن هذه المرة من المملكة العربية السعودية، حيث يقوم بأداء مناسك العمرة هناك.

وقام الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر، الذي يرتبط بعلاقة صداقة قوية بأحمد حلمي، بنشر ثلاث صور لحلمي بصحبته وآخرين خلال أدائهم مناسك العمرة، وذلك من خلال حسابه على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، وعلق عليها قائلاً: "من مكة أنا وحلمي ووكيل وبيومي وإيهاب، أحلى وأجدع لمه".

وظهر حلمي من خلال الصور بشكل لم يختلف كثيراً عما اعتاد عليه جمهوره، باستثناء لحيته التي زادت كثافتها، وسيطرت عليه الابتسامة في معظم الصور، وظهر مستعيداً لكامل عافيته عقب استئصال الورم بالولايات المتحدة الأميركية.

وعلى الجانب الآخر يستعد أحمد حلمي عقب عودته من العمرة، للمشاركة في برنامج "Arabs Got Talent" الذي يعرض عبر شاشة "MBC مصر" ويشارك حلمي كعضو بلجنة التحكيم إلى جوار نجوى كرم وناصر القصبي وعلى جابر، خاصة وأنه قام بنشر الإعلان الترويجي للموسم الجديد من البرنامج، عبر حسابه على موقع "فيسبوك".

