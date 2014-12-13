أنجلينا جولي تُصاب بالجديري.. وتلغي حضور عرض فيلمها

قالت المخرجة والممثلة أنجلينا جولي، أمس الجمعة، إنها أصيبت بمرض الجديري المائي، وإنها لن تتمكن من حضور أحداث فيلم عن دراما للحرب العالمية الثانية "أنبروكين"، ويعد ثاني فيلم لها كمخرجة.

وقالت في فيديو على موقع يوتيوب "أريد فقط أن أكون واضحة وصادقة بشأن سبب عدم حضوري أحداث فيلم "انبروكين" في الأيام القليلة المقبلة، وهو أنني اكتشفت الليلة الماضية أنني مصابة بالجديري المائي".

وسيقام العرض الأول بالولايات المتحدة لفيلم انبروكين، وهو قصة مروعة عن نجاة أسير الحرب والعداء الأولمبي لويس زامبريني في لوس أنجلوس يوم الاثنين، وسوف يبدأ عرضه في دور العرض يوم 25 ديسمبر.

وأخفق هذا الفيلم يوم الخميس في الحصول على أي ترشيحات لجوائز الكرة الذهبية، والتي تعد واحدة من أكبر الأحداث في موسم الجوائز السينمائية، والذي ينتهي بجوائز أوسكار في فبراير.