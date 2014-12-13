السوري حازم شريف يفوز بلقب "أراب آيدول Arab Idol"

بعد سباق ماراثوني حسم السوري حازم شريف لقب "أراب آيدول Arab Idol" للموسم الثالث، الذي عرض عبر شاشة "mbc" و"مصرmbc"، بعد رحلة طويلة وشاقة من التنافس مع بقية المتسابقين، الذين خرجوا تباعاً على مدار الحلقات الماضية، وكان قد وصل إلى الحلقة النهائية السوري حازم شريف، والسعودي ماجد المدني، والفلسطيني هيثم خلايلي.

وبهذا الفوز يكون حازم شريف هو ثالث متسابق يحمل اللقب بعد فوز المصرية كارمن سليمان في الموسم الأول للبرنامج، والفلسطيني محمد عساف في الموسم الثاني.

وقد لاقى البرنامج، الذي عرض عبر شاشة "mbc" و"مصرmbc"، إقبالاً كبيراً ونسبة مشاهدة عالية لما تضمنه من مفاجآت عديدة ومواهب جديدة ومشاركات لفنانين كبار، كان آخرهم الفنان الإماراتي حسين الجسمي الذي شارك بالحفل الختامي بعدة أغنيات ألهبت حماس الجمهور.

وضمت لجنة تحكيم "أرب آيدول Arab Idol" كلا من الفنانة الإماراتية أحلام والفنانة اللبنانية نانسي عجرم والفنان اللبناني وائل كفوري والموزع الموسيقي المصري حسن الشافعي.

لقاء حصري مع قناة "العربية" To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser

وفي حديث حصري لقناة "العربية"، شكر حازم شريف كل من دعمه وقام بالتصويت له، مضيفاً أنه توقع أن يفوز، إلا أن زميليه ماجد وهيثم يستحقان الفوز باللقب أيضاً.

ووجه حديثه للشعب السوري ولكل سوريا قائلاً: "يشرفني وأتمنى أن تكون أول حفلة لي في سوريا".

وحول نشأته الموسيقية، قال إنه تعلم الموسيقى في حلب بالمعهد العربي الذي صار اسمه "معهد صباح فخري".

وتفوق حازم شريف بفضل تصويت الجمهور له عبر الرسائل القصيرة ‭‭sms‬‬ والاتصالات الهاتفية على منافسيه في المرحلة النهائية.

وبجانب الفوز باللقب سيحصل المغني الشاب على جائزة مالية قدرها 250 ألف ريال سعودي، إضافة إلى عقد فني مع شركة "بلاتنيوم ريكوردز" وإنتاج ثلاث أغنيات وتصوير فيديو كليب.

وعقب إعلان النتيجة توجه ابن مدينة حلب السورية بالشكر إلى "الشعب السوري والعرب على ثقتهم".

العودة إلى أحضان العائلة

هذا.. وأكد حازم شريف أنه لطالما تمنى أن يكون مكان محمد عساف ويحصل على لقب "أراب آيدول Arab Idol " وفرح كثيراً بتحقيق حلمه. وفي حوار مع مقدمة البرنامج أنابيلا هلال، أكد حازم شريف أن هناك الكثير من الأغنيات التي لم يتمكن من غنائها وكانت في باله ومن بينها أغاني لعبد الوهاب وصابر الرباعي.

من جهة أخرى، أشار الفائز باللقب في موسمه الثالث أنه سيعود إلى أحضان عائلته ليرتاح في هذه الفترة ويحضر فيما بعد لأعماله، معلناً اشتياقه لطبخ أمه ورغبته الدفينة في تناول مأكولاتها.

كما تمنى لو كان والده موجوداً معه في هذه اللحظة المميزة، وعاد بالذكريات لتعليقات اللجنة على مدار موسم كامل والتي كانت بمعظمها إيجابية.



توقعات محمد عساف

من جهته، قال الفنان محمد عساف، الفائز بلقب "أراب آيدول" في موسمه الثاني، إنه توقع فوز الفنان السوري حازم شريف باللقب، وقال انه "تمنى فوزه"، بحسب ما نقلت عنه وكالة "معاً" للأنباء.

وأضاف عساف أن أداء شريف كان ممتازاً للغاية وان مستواه الفني عال جداً.

وفيما يتعلق بهيثم خلايلي، قال عساف إنه كان ممتازاً ورفع رأس الفلسطينيين، وكان متميزاً في الحلقة النهائية من البرنامج.

وقال إن مشاركته هي بحد ذاتها "شيء مهم لنا كفلسطينيين، وخاصة لفلسطينيي الداخل رغم كل محاولات الاحتلال لطمس الهوية الفلسطينية".

وحول أداء السعودي ماجد المدني، قال عساف إنه كان ممتازاً، مؤكداً أن موسم "أراب آيدول" لهذا العام كان ناجحاً جداً.