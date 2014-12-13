قبل النهائي بخطوة.. من يفوز بلقب "أراب آيدول"؟

في بيروت أجواء الكريسماس وأعياد الميلاد تسيطر على المدينة الممطرة، وأمام استوديوهات "mbc" لا يخلو حديث الجمهور المتواجد من سؤال لم يتبق على الإجابة عنه سوى ساعات معدودة:

"من الفائز بلقب أرب آيدول Arab Idol هذا العام؟".

"هل سيكون السعودي ماجد المدني أم السوري حازم شريف أم الفلسطيني هيثم خلايلى؟".

ورغم تساقط الأمطار فإن الجمهور كان يتوافد على الاستوديو من أجل حضور الحلقة قبل الأخيرة التي أقيمت مساء الجمعة، وعرضت عبر قناتي "mbc" و "mbc مصر".

وقبل انطلاق الهواء، دخل المتسابقون هيثم خلايلى وحازم شريف وماجد المدني على الترتيب، من أجل تسجيل بعض التصريحات الخاصة بتقارير البرنامج على المسرح، وتلقوا تحية الجمهور، الذي ظل يتنافس على من يعلو صوته في تحية متسابقه المفضل.

ثم حلت لجنة التحكيم، حيث كان وائل كفوري هو أول من يتوجه إلى مقعده، ثم جاءت نانسي بصحبة حسن الشافعي، لتكتمل اللجنة بحضور أحلام. وينطلق الهواء، الذي حضره إلى جوار مازن حايك المتحدث الرسمي باسم مجموعة "mbc"، عدد من المتسابقين الذين خرجوا خلال التصفيات النهائية، كما تواجد أهل وأصدقاء المتسابقين الثلاثة.

الحلقة التي شاهدها جمهور الوطن العربي، شهدت كواليسها العديد من الأمور، حيث كان الفاصل الإعلاني يشهد التقاط أحلام ونانسي عجرم للصور التذكارية مع الجمهور، في حين يغادر وائل كفوري وحسن الشافعي المسرح، الذي كان يعج بالعشرات الذين يقومون بتغيير إضاءة وديكور المسرح في دقيقتين أو ثلاث، كي يرى المشاهد المتسابق الذي يغني في شكل مختلف عن سابقه. وفي بعض الأحيان كان يتم تغيير الديكور خلال التقرير الذي يعرض على الشاشة عن المتسابق الذي سيغني، وذلك في حال عدم وجود فاصل إعلاني.

مقدم البرنامج أحمد فهمي، الذي وصل إلى بيروت ظهر الجمعة قادماً من القاهرة، تبادل مع حسن الشافعي المزاح على المسرح خلال عرض التقرير الخاص بالأغنيات التي قدمها المتسابقون الثلاثة خلال الحلقة، كما كانت أنابيلا هلال، شريكته في تقديم البرنامج، تلتقط الصور خلال الفواصل الإعلانية بصحبة أحلام.

انتهت الحلقة وغادر المتسابقون المسرح، حيث تواجد ماجد المدني بصحبة عدد من أصدقائه الذين حضروا من أجل تشجيعه في بهو الفندق الذي يقيم فيه المتسابقون، بينما تم الإعلان عن كون حلقة اليوم – السبت – ستشهد مشاركة المطرب الإماراتي حسين الجسمي، حيث يتم الإعلان في نهايتها عن المتسابق الفائز بلقب "أرب آيدول Arab Idol" في موسمه الثالث، لينضم إلى المصرية كارمن سليمان صاحبة اللقب في الموسم الأول، والفلسطيني محمد عساف الذي حصل على اللقب في العام الماضي.