ياسر محمود عباس: نحتاج للانتصارات وهيثم انتصارنا

حضر رجل الأعمال ونجل رئيس السلطة الفلسطينية، ياسر محمود عباس، الحلقة قبل النهائية من برنامج "أرب آيدول" ليل أمس الجمعة في بيروت، معلناً دعمه للمتسابق الفلسطيني هيثم خلايلي.

وفي مقابلة خاصة أجرتها معه قناةmbc على هامش الحلقة، قال ياسر عباس: "جئت لأشجع هيثم ابن فلسطين البار، ابن الفلسطينيين الثابتين في أرضهم، لكن هناك حزناً في قلوبنا منذ بضعة أيام، حيث فقدنا شهيداً بطلاً كبيراً في فلسطين تحت يد الاحتلال"، مشيراً إلى مقتل الوزير الفلسطيني وعضو حركة "فتح": زياد أبو عين الأسبوع الماضي بعد أن قام جنود إسرائيليون بضربه.

وتابع عباس: "هذا جرح كبير أدمى قلوبنا، ومع ذلك نويت أنا آتي وأساعد هيثم لينجح في هذه المنافسة، وإن شاء الله سيحقق هذا النصر لفلسطين"، مضيفاً: "نحن محتاجون للانتصارات دائماً، وبإذن الله سيكون نصرنا هذه المرة على يد هيثم".

وتحدث عن وجود "عملية تشجيع كبير جدا لهيثم، ما زالت مستمرة حتى نهاية التصويت"، حيث إنه وبحسب عباس "الكل دعم هيثم من البداية حتى وصوله لهذه المرحلة، من الرئاسة الفلسطينية والحكومة والبنوك والقطاع الخاص ورجال الأعمال والشعب". وفي هذا السياق شدد على أن الشعب الفلسطيني في كل الأراضي الفلسطينية وفي أنحاء العالم يدعم هيثم، بالإضافة للدعم العربي الذي يحظى به المتسابق.

وأخيراً وجه عباس كلامه لهيثم، قائلاً: "هيثم، نحن نقف معك حتى تحقق الانتصار الذي نتمناه جميعنا بإذن الله. ولكن إن حصلت أو لم تحصل على هذا اللقب أنت بالنسبة لنا "آيدول" فلسطيني عربي من الطراز الأول. الله يوقفك".

يذكر أن مساء اليوم السبت، سيتم الإعلان عن نتيجة التصويت وتتويج "أرب آيدول 2014"، وبقي ضمن المنافسة النهائية على هذا اللقب ثلاثة متبارين هم ماجد المدني من السعودية وهيثم خلايلي من فلسطين وحازم شريف من سوريا. وستبث الحلقة على قناتي "mbc" و "mbc مصر" في تمام الساعة التاسعة في توقيت السعودية.