"فتاة المصنع" يحصد غالبية جوائز مهرجان السينما بمصر

حصد فيلم "فتاة المصنع" للمخرج محمد خان غالبية الجوائز الأساسية في ختام الدورة الثامنة عشرة للمهرجان القومي للسينما المصرية.

فقد فاز هذا العمل بجائزة أفضل فيلم وقيمتها 150 ألف جنيه مصري (20 ألف دولار تقريباً) وأفضل إخراج لمحمد خان (3500 دولار) وجائزة أفضل سيناريو لوسام سليمان (ألفا دولار) وجائزة أفضل ممثلة لياسمين الريس (1500 دولار).

وكان 24 فيلما روائيا طويلا تتنافس على جوائز الدورة الثامنة عشرة للمهرجان القومي للسينما المصرية التي انطلقت في الخامس من ديسمبر.

وقد أعلنت لجنة التحكيم التي ترأسها الفنان يحيى الفخراني النتائج في الحفل الختامي لهذه الدورة، الذي أقيم في المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية.

وفاز بالجائزة الثانية فيلم "ساعة ونص" لوائل حسان (15 ألف دولار تقريباً) إلى جانب فوز الفيلم بجائزة أفضل موسيقى للموسيقار ياسر عبدالرحمن وجائزة أفضل ممثل في دور ثانوي التي كانت من نصيب ماجد الكدواني وهندسة المناظر لعلي حسام.

وفاز بالجائزة الثالثة فيلم "عشم" لماجي مرجان (10 آلاف دولار تقريبا) إلى جانب حصول الفنانة نجلاء يونس على جائزة أفضل ممثلة في دور ثانوي عن دورها في الفيلم.

وفاز فيلم "فيلا 69" للمخرجة أيتين أمين بجائزة أفضل إخراج عمل أول، كما فاز الفيلم أيضا بجائزة أفضل ممثل وكانت من نصيب خالد أبو النجا.

وحصد فيلم "بعد الموقعة" ليسري نصرالله جائزتي أفضل تصوير لسمير بهزان وأفضل مونتاج لمنى ربيع، في حين فاز فيلم "الخروج للنهار" لهالة لطفي بجائزة أفضل صوت.

ومنحت لجنة التحكيم جائزة خاصة للفنان محمد مهران لدوره في فيلم "أسرار عائلية" لهاني فوزي. وأعلنت لجنة تحكيم الأفلام الروائية القصيرة والتسجيلية وأفلام الصور المتحركة برئاسة الناقد كمال رمزي أسماء الفائزين في المسابقات الثلاث التي تنافس فيها ما يقارب المئة فيلم من بينها 41 فيلما روائيا قصيرا و21 فيلم صور متحركة والمتبقي أفلام تسجيلية.

وفي مسابقة الصور المتحركة فاز بجائزة أفضل فيلم "أصدقاء حتى الموت" لسارة نبيل، وفي مسابقة الأفلام الروائية القصيرة فاز بالجائزة الأولى فيلم "البان وادي النيل" لمحمد حديدي، وفي مسابقة الأفلام التسجيلية (حتى 15 دقيقة) فاز بالجائزة الأولى فيلم "معركة الإسماعيلية" لآيات طه، وفاز بالجائزة الأولى في مسابقة الأفلام التسجيلية (أكثر من 15 دقيقة) فيلم "أم أميرة" لناجي إسماعيل.

وقد سلم الجوائز إلى الفائزين وزير الثقافة المصري جابر عصفور ورئيس المهرجان المخرج سمير فريد ورئيسا لجنة التحكيم الفنان يحيى الفخراني والناقد كمال رمزي.

وقد أهدى المهرجان دورته هذه للفنانة اللبنانية صباح التي توفيت في 26 نوفمبر الماضي عن عمر ناهز 87 عاما.

وخاضت صباح غمار السينما المصرية في العام 1943 وشاركت كبار الممثلين بطولة الأفلام، ومن بينهم رشدي أباظة وأحمد مظهر ومحمد فوزي وفريد الأطرش وعبدالحليم حافظ ويحيى شاهين وعماد حمدي وحسين فهمي.

ومن بين الفنانين الذين يكرمهم المهرجان هذه السنة الفنانة الراحلة معالي زايد والفنان سمير صبري.