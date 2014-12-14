زينة وطفلاها على موعد مع الـ DNA.. وعز لن يحضر

في التاسعة من صباح بعد غد الثلاثاء ستكون مصلحة الطب الشرعي في مصر على موعد مع الفنانة المصرية زينة وطفليها التوأم لتحليل الـ DNAلإثبات نسبهما في القضية المرفوعة منها ضد الفنان أحمد عز.

الإدارة المركزية للمعامل الطبية الشرعية أرسلت خطاباً رسمياً إلى أحمد عز واسمه الحقيقي أحمد عز الدين علي عزت، قالت فيه "نود أن نخبركم بأنه قد تحدد لكم جلسة بعد غد الثلاثاء الموافق 16 ديسمبر 2014 موعداً لمباشرة القضية رقم539 لسنة 2014 بمصلحة الطب الشرعي الساعة التاسعة صباحاً بالدور الخامس، حتى يتسنى لنا إجراء الأبحاث المطلوبة بناء على قرار محكمة الأسرة بمدينة نصر بسحب عينة البصمة الوراثية".

عاصم قنديل، محامي الفنانة زينة، قال لـ"العربية.نت" إنه سيتوجه ومعه موكلته الفنانة زينة وطفلاها التوأم عز الدين وزين الدين للتحليل، مؤكداً احترامه الكامل للقضاء المصري والامتثال لقرار محكمة الأسرة بمدينة نصر.

وأضاف أن عز تم إعلانه رسمياً بموعد التحليل على محل إقامته القديم بالمعادي ومحل إقامته الجديد بالقطامية، فضلاً عن إخطار هيئة دفاعه حتى لا يتحجج بعدم الإعلان، مشيراً إلى أن عز يبحث عن حجة جديدة للتهرب من التحليل للحصول على مزيد من الوقت بالرغم من تصريحاته السابقة بأنه يحترم قرارات القضاء ويثق فيها.

على الجانب الآخر تحدت سارة درويش محامية عز خطاب مصلحة الطب الشرعي وقالت إن هذا الإعلان باطل، ولا يعتد به قانوناً فهو يفترض أن يكون عقب سماع طرفي الدعوى أو من ينوب عنهما، وبعد ذلك يتم إخطار أطراف الدعوى جميعاً بإجراء التحليل، وهو ما لم يحدث، مشيرة إلى أن عز لن يحلل في مصر لكنه سيحلل في أميركا لإثبات حسن نواياه.

وأوضحت أن هيئة الدفاع عن عز ستطلب في الجلسة القادمة من المحاكمة السفر إلى الولايات المتحدة الأميركية وعلي نفقة عز للاطلاع على الملف الخاص بولادة التوأم وتاريخ ولادتهما، وأنه بعد ذلك سيقوم بإجراء تحليل الحمض النووي وعلى نفقته الخاصة في أميركا، لثقته التامة أنه ليس والد الطفلين، مؤكدة أن هناك مفاجآت ستقدمها هيئة الدفاع عن عز في الجلسة القادمة للمحاكمة.