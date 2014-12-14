حازم شريف نجم "أراب آيدول": أهدي فوزي لأمي

بعد فوزه بلقب "أراب آيدول" في نسخته الثالثة، اعتبر حازم شريف أن القدر شاء له أن يكون "محبوب العرب"، في لقاء حصري مع برنامج صباح "العربية"، شاكراً الله وكل من دعمه ومنحه صوته.

وقال حازم إنه "كان يتوقع فوزه بناء على إحساس داخلي بأن باستطاعته إحراز لقب أراب آيدول"، لكن هذا لم يمنعه في بعض الأحيان من تذكر منافسيه السعودي ماجد المدني، والفلسطيني هيثم خلايلي، اللذين قال عنهما إنهما يستحقان الفوز أيضاً.

وفيما وجه التحية للفنانة السورية صباح الجزائري، التي حضرت السهرة الختامية لبرنامج أراب آيدول لتشجعه، قال حازم إن "دعم عدد من الفنانين لي يلقي بمسؤولية كبيرة على عاتقي، كما يعطيني دعماً ودفعة للإمام".

وأضاف: "لقد تحولت من طالب يدرس الموسيقى ويغني على مسارح صغيرة، لشخص يعتلي مسارح كبيرة ويغني أمام الكاميرات ولجنة التحكيم".

وجواباً على سؤال المذيعة له عما إذا كان حمله للجنسية السورية سيلعب دوراً في انتشاره كفنان، كما هو شأن الفنان الفلسطيني محمد عساف الفائز بلقب النسخة الماضية من أراب آيدول، قال حازم شريف: "أهدي فوزي للشعب السوري ولأهل بلدي وأتمنى أن يعم الأمن والأمان والسلام سوريا، وأن يعود الفرح إلى قلوب الناس".

وعندما سؤل عن ردة فعل والدته عقب فوزه، وهي التي رافقته طوال مرحلة الحلقات المباشرة، قال: "قبل يومين، أخبرتني أمي أن لديها إحساساً قوياً بأنني سأكون الفائز باللقب، وهي غالباً ما يصدق حدسها". وتابع: "الحمد لله كان إحساسها في محله وكانت سعيدة جداً بفوزي الذي أهديه لها ولأهلي ولكل من منحني صوته ودعمني".

وأضاف "محبوب العرب": "أريد أن أجد رسالة لأمي مفادها أني أحبها جداً، وأن دعمها منحني الكثير من القوة والتفاؤل والثقة".