فهد البناي: شاب فقير في "بقايا ألم"

يجسد الفنان الكويتي الشاب، فيصل البناي، شخصية شاب من أسرة فقيرة معدمة في المسلسل الاجتماعي الجديد "بقايا ألم"، وفرغ من تصويره منذ أيام قليلة.

وعن العمل، قال الفنان: "يناقش المسلسل عدداً من القضايا الاجتماعية التي تمس الأسرة الخليجية، ويحللها بكثير من العمق. والعمل من تأليف الكاتب خالد الفضلي وإخراج الفنان مناف عبدالله".

وحول شخصيته في العمل الجديد، تابع: "أجسد دور شاب فقير ابن أسرة فقيرة معدمة يرتبط بعلاقة حب مع فتاة غنية، ومن خلال الإرادة والإصرار نتعرف على الكيفية التي يواجه بها هذا الشاب الصعوبات التي تقف أمام هذا الحب الكبير الذي يحمله لمحبوبته، والتي تبادله الأحاسيس ذاتها".

وأضاف: "ما أعجبني في هذا العمل هو التأكيد على إرادة الإنسان، والتركيز على أهمية الترابط الأسري، من خلال المفارقة بين عمق العلاقات والترابط الذي تعيشه الأسر الفقيرة، وفي المقابل ما تشهده الأسر الغنية من تفكك في ظل طغيان النزعة المادية".

ويشارك في بطولة المسلسل عدد من الفنانين، من بينهم أحمد السلمان، وشيماء علي، وحمد أشكناني، ومحمد المسلم، وخالد بوصخر، وغيرهم.

وفي ختام تصريحاته، أشار الفنان البناي إلى أنه يحضر للمشاركة في عرض مسرحي جديد يقدمه في عطلة منتصف العام الدراسي في الكويت، والتي تأتي مع الأسبوع الأول من يناير المقبل.