فيصل بوغازي: لماذا لا أقدم دور العاشق ؟!

تساءل الفنان الكويتي فيصل بوغازي وبكثير من الجدية: "لماذا لا أقدم دور العاشق؟"، ولماذا أدواري محصورة في عدد من الشخصيات التي غالبا ما تلعب دور المجرم"، وتساءل أيضا: "ألا يحق للسمين أن يكون عاشقاً؟".

وفي تصريح خاص بـ "العربية. نت" قال الفنان فيصل بوغازي إن "السؤال الذي يحاصرني دائما هو لماذا لا أقدم شخصية العاشق والحبيب؟"

ويضيف: "أعتب على صناع الإنتاج، من مؤلفين ومخرجين ومديري إنتاج ومنتجين وفنانين، لأنهم يحصرون حضوري في عدد من الأدوار التي لا تليق بي، في أحيان كثيرة، ومنها أدوار "المجرم" والرجل "قاسي القلب" وغيرها، فيما لدي رغبة في تقديم دور الحبيب العاشق الولهان الذي ينتظر محبوبه بوله وشغف وهيام".

وراح يكرر سؤاله بمضامين أخرى قائلا: "ألا يحق "للسمين" أن يكون عاشقا؟. التفتوا حولكم، هنالك الكثير من "السمان" من الجنسين، وهم متزوجون، ولهم أسرهم يحبون ويعشقون ويعيشون حياتهم بسلام وبمحبة، بل إنهم الأكثر سعادة في العالم".

ويؤكد بوغازي بأن "جميع الأدوار التي تعرض عليه باتت مكررة وصغيرة، ورغم ذلك، تجده يبذل جهودا كبيرة في تطوير هذه الشخصيات، كما حصل مؤخرا في تجربة الأخيرة مع مسلسل "مسكنك يوفي" التي رغم صغرها عمل على تطويرها وإضافة بعض الحوارات، والمضامين التي منحت الشخصية شيئا من العمق والمضمون".

وتحدث الفنان فيصل بوغازي عن تجربته في المسلسل التلفزيوني "واي فاي" على قناة "إم بي سي" بقوله: "أنا في غاية السعادة للتعاون مع مجموعة "إم بي سي" وهو شرف لي، وبالإضافة إلى ما تمتلكه "إم بي سي" من انتشار وحضور وجماهيرية، اعتبر نفسي حينما أتعاون مع هذه المؤسسة وكأنني في بيتي الإعلامي المتميز الذي أفتخر به وأعتز".

وتابع: "أستطيع القول إن تجربتي في برنامج المنوعات "واي فاي" أضاف لي الكثير من الانتشار والحضور، عبر الشخصيات التي قدمتها، ونحن بصدد التحضير حاليا لتقديم الجزء الثالث من "واي فاي"، وهناك مفاجأة جديدة تتمثل في برنامج أسبوعي جديد على ذات النهج، ومع ذات الفريق الفني الرائع".

ويؤكد فيصل بوغازي في ختام حديثه أنه "يعتبر فريق برنامج "واي فاي" إحدى المحطات البارزة في حياته المهنية، بل منصة للانطلاق بعيدا".