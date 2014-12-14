لحظات صعبة عاشها حضور "Arab Idol" في ختامه

شهور مضت منذ انطلاق أولى حلقات البرنامج، اختتمت فعالياتها بتتويج فائز للموسم الثالث من برنامج " أراب آيدول Arab Idol" الذي يعرض عبر شاشتي "mbc" و "mbc مصر"، هو السوري حازم شريف، بعد منافسة حامية مع السعودي ماجد المدني والفلسطيني هيثم خلايلى.

إلا أن اللحظات التي سبقت تسمية حازم كمحبوب العرب، مرت كالدهر على جميع من حضروا الحلقة باستوديوهات "mbc" ببيروت، أو من شاهدوها في منازلهم.

فقد انتقل القلق والتوتر من المتسابقين إلى لجنة التحكيم، وبدوره انتقل إلى الجمهور الحاضر الذي وقف على قدميه من أجل الاستماع إلى اسم المتسابق الفائز، كما قام بعض الحضور الذين كانوا يجلسون إلى جوار لجنة التحكيم، بسؤال وائل كفوري عضو اللجنة، عن اسم المتسابق الفائز، إلا أنه أخبرهم بأنه لم يطلع على نتيجة التصويت، ولا يعلم حتى اللحظة من هو الفائز.

كما قام أعضاء اللجنة بإغلاق أعينهم قبل ثوان قليلة من تسمية حازم شريف كفائز باللقب، وهو ما يدل على ما عاشوه من قلق وتوتر في تلك اللحظة.

الحلقة الأخيرة من البرنامج، والتي شهدت تواجد المطرب الإماراتي حسين الجسمي كضيف عليها، كانت مسك الختام للموسم الثالث، وفيها اشتعل المسرح من الحماس حينما قدم الجسمي أغنية "بشرة خير"، والتي وقف الجميع يرقص عليها، وطالب الجمهور بإعادتها مرة أخرى، حتى أن أحمد فهمي مقدم البرنامج لم يتمالك نفسه وأخذ يرقص هو الآخر.

لحظات الترقب والقلق كانت مضاعفة لدى أهل المتسابقين، وهو ما كان واضحاً على والدة حازم شريف وشقيقته، وكذلك أهل المتسابق السعودي ماجد المدني، حيث وقفوا جميعاً للاستماع إلى النتيجة، وأخذت والدة حازم شريف تنظر إلى السماء وهي تردد "يا رب"، حتى أخذت عائلتها بالأحضان حينما أعلنت النتيجة، بينما بدا الحزن واضحاً على أهل ماجد المدني وأصدقاءه الذين حضروا لتشجيعه، وحرص شقيقه فارس المدني على الصعود إلى المسرح عقب النتيجة من أجل تهنئته على ما قدمه، وقدم له علم المملكة العربية السعودية.

دقائق قليلة فصلت بين المؤتمر الصحافي الذي حضرته البعثة الإعلامية المتواجدة، والذي حضرت فيه اللجنة بأكملها إلى جوار مازن حايك المتحدث الرسمي باسم مجموعة "mbc" وكذلك المتسابق الفائز، حيث حرص أعضاء اللجنة على توجيه التحية والمباركة لحازم شريف، وكذلك للثنائي الذي لم يحالفه الحظ.

وأكدت أحلام أن فوز حازم شريف هو بمثابة الفرحة لسوريا المجروحة، وطالبته بأن يفتخر بذلك لأنه يستحق اللقب، وكشفت أحلام عن كونها قامت بتصوير فيديو عبر هاتفها في حلقة الجمعة، وطلبت من حسن الشافعي ونانسي أن يخبروها بتوقعاتهم حول هوية المتسابق الفائز، ووعدتهم بألا تنشر الفيديو قبل انتهاء الحلقة الأخيرة، وأخبروها بأنه سيكون حازم شريف، وقالت هي في المقطع الذي وعدت بنشره أنها تتوقع فوز حازم شريف.

المتسابق الفائز وجه التحية لزميليه اللذين لم يحالفهما الحظ، وأكد أنه من المبكر الحديث عن أعماله في الفترة المقبلة، وشددت نانسي على أن الأهم هو مرحلة ما بعد البرنامج.

وبذلك يسدل الستار على برنامج "اراب آيدول Arab Idol" في موسمه الثالث، لينضم حازم شريف إلى كارمن سليمان ومحمد عساف في مصاف حاملو اللقب.

