الفنانون يذكرون الأفضل والأسوأ في 2014

أيام قليلة تفصلنا عن العام الجديد 2015 ولكل فنان أحداث جميلة وأخرى حزينة حصلت معه في العام الحالي وتمنيات جديدة للعام 2015، كان لبعض الفنانين تصريحات خصوا بها "العربية.نت" تحدثوا فيها عن هذه الأحداث.

البداية كانت مع السوبر ستار راغب علامة الذي اعتبر أن أجمل حدث حصل معه في العام 2014 هو نجاح ألبومه الجديد "حبيب ضحكاتي"، لكن الحدث السيئ هو خطف العسكريين من الجيش اللبناني وقتل بعضهم.

راغب الذي سيحيي حفل رأس السنة في القاهرة، تمنى أن يحل الأمان والسلام في العام الجديد، وأن ينعم الشعب اللبناني بحياة هادئة وهنية، وأن يُوفق بحكام صالحين ليحكموا لبنان.

الفنان وائل جسار رأى أن أجمل ما حصل معه في 2014 هو نجاح أغنيته المنفردة "بعدك بتحبو" و"انتبه عحالك"، ونجاح أولاده في الامتحانات المدرسية.

وتمنى أيضاً أن يعم السلام لبنان والعالم العربي في العام الجديد، وأن تحمل هذه السنة الخير والمحبة للشعب اللبناني والشعوب العربية، وأن يحقق النجاح دائما في إصداراته الفنية الجديدة، كما تمنى أن يعود العسكريون المخطوفون إلى أهاليهم قريبا، وأشار إلى أنه سيحيي حفلة رأس السنة في فندق الفور سيزون سميراميس.

الفنان محمد سكندر قال إن أجمل حدث حصل في العام 2014 هو تحرير مخطوفي أعزاز، والحدث الأسوأ هو لحظة خطف العسكريين اللبنانيين في عرسال وقتل بعد الجنود ذبحا أو رميا بالرصاص.

تمنى في العام الجديد القضاء على الإرهاب وتحرير العسكريين اللبنانيين، وأن يحل السلام في لبنان وكل الدول العربية، وهو سيحيي ليلة رأس السنة في فندق الكورال بيتش في لبنان.

الفنانة مي حريري قالت إن أسوأ حدث حصل في العام 2014 هو موت الشحرورة صباح، أما الحدث الأجمل فهو تفوق أولادها في المدرسة وحصولهم على درجات عالية.

مي ستحيي حفل رأس السنة في بيروت، أما تمنياتها في العام الجديد هو أن يبقى الوطن بخير وكذلك شعب لبنان وجيشه، وتمنت الأمان للبنان وكل الوطن العربي، وأن يعود كل مهاجر إلى بيته ووطنه قريبا، وأن يعود كل طفل لحضن أمه.

وفاة الشحرورة

الفنانة رولا سعد اعتبرت أن أسوأ ما حصل معها في العام 2014 هو وفاة الشحرورة طبعا، والذي أثر سلبا عليها كثيرا، لأنه كانت تربطها علاقة جيدة معها، أما الحدث الجميل هو زواج إحدى صديقاتها في هذا العام والتي تحبها كثيرا.

أبرز تمنياتها للعام الجديد هو بناء متحف للشحرورة في لبنان كتكريم لها، وأن يعم السلام لبنان وكل بلد عربي من تلك التي تشهد حروبا شرسة، وأيضا تحرير الأسرى العسكريين.

أما في ليلة رأس السنة ستحيي حفلاً في العاصمة الأردنية عمان.

الفنانة باسكال مشعلاني اعتبرت أن أجمل ما حصل معها هذا العام هو وجود عائلتها المكونة من زوجها ملحم أبو شديد وابنها إيلي وأمها بجانبها وهم جميعا بخير، أما الحدث السيئ هو الإعدام والذبح والخطف الذي تعرض له العسكريون اللبنانيون.

ستحيي باسكال حفل رأس السنة في تونس، أما تمنياتها في العام الجديد فالتوفيق والنجاح لألبومها الجديد والسلام للبنان وكل الوطن العربي.

الفنانة أمل حجازي رأت أن أجمل حدث هو أن عائلتها بجانبها وهي بخير (زوجها وابنتها وابنها)، لكن أسوأ ما حدث في 2014 هو وفاة الشحرورة طبعا التي تعتبرها خسارة كبيرة للبنان والعالم العربي. أما تمنياتها للعام الجديد أن يعم السلام والفرح لبنان والعالم العربي.