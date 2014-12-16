رحيل المخرج المصري نادر جلال بعد صراع طويل مع المرض

رحل المخرج المصري الكبير نادر جلال، بعد صراع طويل مع المرض عن عمر ناهز 73 عامًا اليوم الثلاثاء.

ويعد جلال المولود عام 1941، أحد أبرز مخرجي أفلام الحركة في السينما المصرية، التي قدم لها أكثر من خمسين فيلماً، حيث بدأ جلال مشواره مع السينما عام1965 من خلال عمله كمساعد مخرج في فيلم "الشقيقان" للمخرج حسن الصيفي.

وقدم أول أفلامه عام 1971 بعنوان "غدا يعود الحب"، ومن أبرز أعماله السينمائية "الإرهابي" عام 1992 و"مهمة في تل أبيب" وسلسلة أفلام "بخيت وعديلة"، كما قدم عدداً من الأعمال التلفزيونية من بينها "ظل المحارب" و"درب الطيب".