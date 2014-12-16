قبل تحليل الـ DNA.. زينة تنشر صورتها مع عز

ساعات قليلة قبل أن تتوجه الفنانة زينة بصحبة توأمها زين الدين وعز الدين، صباح الثلاثاء من أجل إجراء تحليل الـ DNA، من أجل إثبات نسبهما إلى الفنان أحمد عز، في القضية المثارة منذ أشهر، حينما عادت زينة من الولايات المتحدة الأميركية، بصحبة توأم قالت إنهما أبناء الفنان أحمد عز، الذي نفى الأمر بدوره.

وقبل إجراء التحليل، قامت زينة بنشر صورة تجمعها بالفنان أحمد عز، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، حيث ظهرت بصحبة عز في أحد المطارات، مبتسمين لمن يقوم بتصويرهما، بينما لم توضح زينة المناسبة التي التقطت فيها الصورة، وهل كانت في الفترة الخاصة بزواجهما مثلما تقول، أم أنها التقطت أثناء اشتراكهما في تصوير أحد الأعمال، واكتفت الممثلة المصرية بالإشارة إلى كون الصورة تندرج تحت بند الذكريات.

وشهدت الصورة التي قامت زينة بنشرها تفاعلا كبيرا من قبل متابعيها، حيث ساندها البعض في قضيتها، بينما قام البعض الآخر بمهاجمتها ومساندة الفنان أحمد عز. كما تسببت الصورة في انقلاب عدد من المتابعين على بعضهم، بسبب اختلاف موقفهم من النجمين المصريين.