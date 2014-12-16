هل تعتقل إسرائيل أحد مشتركي أراب أيدول؟

نشرت القناة الثانية الإسرائيلية أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي - الشاباك - والشرطة الإسرائيلية سيستدعيان هيثم خلايلة المشارك في أراب أيدول بسبب سفره إلى لبنان (دولة معادية)، ومن الممكن أن تقوم باعتقاله، حين يعود إلى البلاد خلال أيام. والأمر عينه ينطبق على المشتركة منال موسى، التي خرجت من البرنامج قبل أسابيع.

يذكر أنه بعد 3 أشهر من العروض الأسبوعية المباشرة على الهواء، انتهى برنامج الهواة الشهير بفوز السوري حازم الشريف بلقب "أراب أيدول" متغلباً بذلك على الفلسطيني هيثم خلايلة وعلى السعودي ماجد المدني ضمن الموسم الثالث.

وكانت الحلقة النهائية شهدت إطلالة مميزة للفنان الإماراتي حسين الجسمي. وشارك الفلسطيني هيثم، ابن قرية مجد الكروم في الجليل، في الحلقة الأخيرة بأغنية "فلسطين عربية" للفنانة السورية أصالة نصري ومن ثم أغنية الفلكور "وين عَ رام الله".

وبحسب القانون الإسرائيلي يعاقب كل من يسافر إلى "دولة معادية" بالسجن لمدة 4 سنوات، أو بفرض غرامة مالية باهظة، حيث يقدم من تثبت زيارته إلى القضاء الإسرائيلي.

ويعاني الفنانون والمثقفون في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 (الذين أطلقت عليهم نعوت مختلفة: الفلسطينيون في الداخل المحتل، فلسطينيو الخط الأخضر، عرب الداخل)، من قيود مختلفة بسبب جواز السفر الإسرائيلي، بحسب شبكة فلسطين الإخبارية.