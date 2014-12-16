" لونغوريا" تزور"دبي السينمائي" ..وتعلن عن حفل خيري

حلّت النجمة الأميركية من أصول مكسيكية إيڤا لونغوريا، بطلة مسلسلات "ديسبريت هاوسوايڤس" ضيفة على مهرجان فيلم دبي الدولي حيث أقامت مؤتمرا صحفيا في مجمّع "مدينة جميرا" السياحي أعلنت خلاله عن مشاركتها ودعمها للمرة الثانية في الإمارات العربية المتحدة في أمسية "غلوبال غيفت" أو الهدية العالمية الخيرية التي أقيمت في فندق "ميدان" وتضمنت مزادا علنيا عرضت فيه عدد من الهدايا الخاصة جداً.

وحضر المؤتمر طارق القرق الرئيس التنفيذي لجمعية "دبي العطاء" الذي عرّف عن الجمعية وعن دورها في دعم عدد من المشاريع في الدول النامية كما حضرته الينا بيرالتا وماريا برافو اللتان أسستا جمعية "غلوبال غيفت" والشقيقتان جوانا وديالا دغمش اللتان أسستا "مؤسسة صن رايز كي"، التي تعنى برفع الوعي تجاه مرض "الزرق" الذي يصيب عيون الأطفال.

كما قامت ايڤا لونغوريا فيما بعد بزيارة "مول الإمارات" لتلتقي بعدد من الإعلاميين في متجر "مارينا هومز انتريورز" وهو واحد من راعيي الأمسية الخيرية وتحدثت عن معرفتها بدبي وبالعرب.. وظهرت بملابس زرقاء اللون صممتها دليلة عيّاش زوجة الفنان رامي عيّاش، وهي اللتي أعلنتها بنفسها على شبكة تويتر.

من طرفها نشرت لونغوريا على حسابها الخاص على تويتر عددا من الصور من زيارتها لدبي: من رحلتها على متن طيران الإمارات ومن زيارتها لسوق البهارات في دبي ومن دهشتها أمام "سكاي دبي" للتزلج على الثلج.

