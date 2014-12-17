الصفي: تصوير "ذاكرة من ورق" في الكويت وأوروبا

تبدأ الفنانة الكويتية فاطمة الصفي خلال الأيام القليلة المقبلة تصوير أحدث أعمالها التلفزيونية "ذاكرة من ورق"، تأليف عادل الجابري وإخراج علي العلي.

وفي تصريح خاص لـ"العربية.نت" أشارت الصفي إلى أن المسلسل سيصور بين الكويت وعدد من العواصم الأوروبية مع بداية موسم تساقط الثلوج.

وقالت الفنانة فاطمة الصفي إن أحداث المسلسل الجديد متشابكة عبر حكايات مجموعة من الطلاب والطالبات في الخارج وبين عائلاتهم في الكويت، حيث مزج قضايا الغربة وأيضا الحنين والإشكاليات التي تواجه الشباب في الغربة.

وقالت الصفي إنها تعول الكثير على هذه التجربة الدرامية الجديدة لما يحمله النص من قضايا وشخصيات وأيضا نجوم، من بينهم الفنانة شجون الهاجري وعدد آخر من الفنانين.

كما عبرت الصفي عن سعادتها للعمل من جديد مع صديقتها الفنانة شجون التي تربطها علاقة صداقة وزمالة وتعاون فني يعود لسنوات طويلة، كان حصاده الكثير من الأعمال التلفزيونية والمسرحية المشتركة.

وعلى صعيد آخر، أعلنت الصفي أنها اضطرت للاعتذار من فريق مسرحية "من منهم هو" لفرقة المسرح الشعبي، لظروف ارتباطها بالعمل التلفزيوني الجديد الذي سيتطلب التصوير في أوروبا لأكثر من شهر كامل.

جدير بالذكر أن مسرحية "من منهم هو" من تأليف أحمد العوضي، وإخراج خالد أمين، وكان قد تم اختيارها لتمثيل الكويت في مهرجان المسرح العربي الذي سيقام بمدينة الرباط في يناير المقبل .