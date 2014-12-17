الفنان عبد الله بهمن يهتم بتربية عضلاته

اعترف الفنان الكويتي عبد الله بهمن أنه يهتم بجسده وتربية عضلاته، لأن جزءا من مواصفات النجومية للوصول إلى العالمية يمر عبر الاهتمام بالعضلات.

وفي تصريح خاص بـ"العربية.نت"، أشار الفنان بهمن إلى أنه فرغ من تصوير مسلسل "بقايا ألم"، من تأليف خالد الفضلي، وإخراج مناف عبدال.

وفي العمل عدد بارز من النجوم، ومنهم غازي حسين، وأحمد السلمان، وفاطمة الحوسني، وشيماء علي، وهدى صلاح، وأحمد حسين، وفهد البناي، ومريم حسين، وعبدالعزيز أحمد، وحشد آخر من النجوم الشباب.

وقال: "أقدم في مسلسل بقايا ألم شخصية بدر، وهو شاب خفيف الظل، متزوج من شيماء علي، يسعى إلى إنجاب الأبناء، حتى اليوم الذي تنجب به زوجتي طفلة عندها تبدأ الأحداث تأخذ بعدا جديدا".

وحول مدى اهتمامه بتربية عضلاته، يقول الفنان عبدالله بهمن: "نعم أهتم بتربية عضلاتي، وبجسمي بشكل عام، ونعم أتناول عددا من المكملات الغذائية المصرح بها دوليا، كما أمارس الرياضة وبشكل يومي، حيث إن جدول أعمالي يتحرك بين العمل الفني والنادي، وأنا حريص كل الحرص على ممارسة رياضة كمال الأجسام من أجل المحافظة على شكلي ولياقتي".

ويتابع بهمن موضحا: "ممارستي للرياضة، واهتمامي بعضلاتي، وبعد أن التقيت بعدد هام من نجوم الفن، وفي مقدمتهم النجم العالمي جان كلود فان دام، الذي نصحني بالاهتمام بتربية عضلاتي، لأن الوصول إلى العالمية والنجومية يتطلب الاهتمام بالعضلات، إضافة إلى تطوير القدرات الفنية للفنان".

ويؤكد: "وزني ثابت لأكثر من خمس سنوات، بل قمت بإنقاص وزني، وقد تم ذلك عبر التمرين المكثف، وأنا لا أريد أن أكون صاحب عضلات بقدر ما أكون وسيما، وهو الجانب الأهم في تجربتي في المزج بين الرياضة والفن، ولأنني نجم فنان فإنني أسعى إلى تحقيق تلك المعادلة أكثر من كوني فنانا رياضيا، وهو الرهان الحالي بالنسبة لجيل النجوم حول العالم".