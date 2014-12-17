بيونسيه متهمة بسرقة لحن غجري

تقدمت مغنية مجرية من "غجر الروما" بشكوى ضد الفنانة الأميركية بيونسيه، متهمة إياها بسرقة ألحان فولكورية في أغنيتها الشهيرة "درانك إن لاف".

وتبدأ هذه الأغنية المرشحة لجائزة "غرامي" بأنغام من أوروبا الشرقية، ثم يعلو صوت بيونسيه بعد 40 ثانية.

وأكدت مونيكا جوهاسز ميكزورا التي تحمل اسم ميتسو الفني، في شكواها التي قدمتها في نيويورك، أن "هذه الأنغام قد أخذت من أغنيتها "باجبا، باجبا بيليم" التي سجلتها سنة 1995، والتي نقلتها إليها جدتها".

وشرحت أن هذه الألحان التقليدية عند الغجر تروي "فقدان الأمل بعد أن يخسر الإنسان الثقة بمن حوله، ما خلا أمه والله".

أما في أغنية "درانك إن لاف"، فتتطرق بيونسيه وزوجها مغني الراب جاي زي إلى شوقهما الجنسي.

وقالت ميتسو إن "النجمين الأميركيين لم يطلبا الإذن لاستخدام هذه اللازمة الغجرية".

ولم تحدد أي قيمة للتعويضات في الشكوى، لكن المغنية كشفت أن صوتها مسجل في 29% من أغنية النجمين.

وقد بيعت حوالي 5 ملايين نسخة من ألبوم بيونسيه الجديد الذي يتضمن أغنية "درانك إن لاف"، والذي رشح عن فئة ألبوم السنة في جوائز "غرامي".