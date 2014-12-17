جديد عز وزينة.. جلسة سرية بالطب الشرعي لتحليل DNA

تعتزم مصلحة الطب الشرعي تحديد جلسة أخرى سرية لإجراء تحليل الحمض النووي لكل من طفلي الفنانة زينة والفنان أحمد عز بعد تغيب الأخير عن حضور جلسة أمس.

وقال الدكتور هشام عبدالحميد، المتحدث باسم الطب الشرعي لـ"العربية.نت" إنه لابد أن يتم تحديد جلسة أخرى لتحليل الحمض النووي للطرفين معاً والطفلين، مشيرا إلى ضرورة خضوع الأطراف الثلاثة للتحليل، وهم زينة وعز والطفلان.

وقال إن المصلحة ليست طرفا في الأزمة، ولو تغيب عز للمرة الثانية سيتم إخطار المحكمة بذلك، مشيرا إلى أنه في مثل هذه الحالة يتم تحديد ثلاث جلسات لإجراء تحليل الحمض النووي، وإذا امتنع أحدهما عن الحضور تتم كتابة تقرير بذلك وتقديمه إلى محكمة الأسرة، ولها في النهاية مسؤولية التصرف واتخاذ القرار.

وردا حول نية عز التحليل في أميركا قال عبدالحميد إن إجراءات التحليل في مصر تتم بصورة مطابقة للمعايير العالمية، ولا تختلف عما يحدث في أميركا من حيث جودة الإجراءات ودقة النتائج.

وكان محامي عز قد حضر إلى مصلحة الطب الشرعي أمس، وقدم إخطارا يفيد بأن موكله غير ملزم بالخضوع للتحاليل لعدم وجود علاقة بينه وبين الأم، نافيا علاقة عز بالفنانة زينة، كما نفى علاقة زواجه بها وإنجابه طفلين منها، مطالبا محكمة الأسرة بمدينة نصر، والمختصة بنظر القضية، بإثبات علاقة زواجه بزينة أولا، وإن تمكنت من ذلك، فسيمتثل لرغباتها في إجراء تحاليل الـ DNA.

من جانب آخر، قال عاصم قنديل، محامي زينة، إن تغيب عز عن الحضور لإجراء التحليلات المطلوبة لإثبات النسب وفقا لقرار محكمة الأسرة يعتبر قرينة ضده، وأن مصلحة الطب الشرعي ستقوم بتحديد جلسة أخرى لأخذ العينة وإخطاره بذلك، وإذا امتنع عن الحضور ستقوم المصلحة بعمل محضر بذلك، وترفق فيه جميع الإخطارات وترفعها إلى رئيس محكمة الأسرة المختص بنظر القضية.