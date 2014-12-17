علي السبع: الدراما الخليجية يثري بعضها بعضا

أكد الفنان السعودي علي السبع أن الدراما التلفزيونية الخليجية يثري بعضها البعض ويكمل بعضها الآخر، الأمر الذي كان له أبعد الأثر في استمرارية الإنتاج.

وقال إن "تلفزيونات دول المنطقة الرسمية والخاصة تحرص على استقطاب الإنتاج الدرامي القادم من دول المنطقة على حد سواء، وقامت بمساهمات إنتاجية ساعدت في خلق حراك تلفزيوني بات يعرف بـ (الدراما الخليجية )".

وأشار الفنان السبع في تصريح خاص بـ"العربية.نت" إلى أن "النسبة الأكبر من الفنانين في دول مجلس التعاون الخليجي يتنقلون بين هذه العاصمة الخليجية أو تلك، ومن عمل إلى آخر وبلياقة فنية عالية"، مضيفاً أن "هناك دعماً رسمياً ورعاية لمهنة الفن من قبل الجهات الرسمية".

وقال السبع: "خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة على سبيل المثال تنقلت بين الرياض وجدة والكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة، للمشاركة في عدد من الإنتاجات الخليجية، وهو أمر بات يعمل على تفعيل الفنان في دول المنطقة، ويمنحه فرصاً متجددة للعمل والاستمرارية".

كما ألمح الفنان السبع إلى أن "غالبية الأعمال التلفزيونية الجديدة باتت تحمل تلك التوليفة التكاملية، بحيث يكون الكاتب من الكويت أو البحرين والمخرج من المملكة العربية السعودية أو الإمارات، بينما نجوم العمل هم خليط من الفنانين والأسماء الخليجية، مما يحقق حالة من الثراء والتكامل الفني، وهو لصالح المشاهد أولا ثم مهنة الفن وأخيرا الفنان في دول المنطقة".