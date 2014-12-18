السينما المغربية تودع "البسطاوي" أحد أبرز نجومها

توفي يوم أمس الأربعاء الفنان المغربي محمد البسطاوي، بالمستشفى العسكري بالعاصمة الرباط، حيث كان يخضع للعلاج من مرض مزمن عن عمر يناهز 60 سنة.

وشيعت جنازة الراحل بعد صلاة عصر يومه أمس، بمقبرة الشهداء بالرباط، بحضور مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، ومحمد أمين الصبيحي وزير، إضافة إلى عدد كبير من زملائه في الوسط الفني.

ويعد محمد البسطاوي واحد من أبرز نجوم السينما والتلفزيون والمسرح بالمغرب.

وامتد عطاؤه على مدى زهاء ثلاثة عقود، شخص فيها أدوارا متعددة، جعلته يحظى بحب جمهور واسع.

وبصم ابن مدينة خريبكة، مسيرته الفنية، في العديد من الأعمال بدءا بـ"كنوز بلادي" عام 1997 وبعدها في أفلام لمخرجين كبار من طينة محمد اسماعيل وسعد الشرايبي وفوزي بنسعيدي وكمال كمال ، كما تألق في العديد من الأعمال كمسرحية "حكايات بلا حدود" مرورا ب "بوغابة" و"نركبو لهبال" لمسرح اليوم، و "خبز وحجر" و"فانطازيا" لمسرح الشمس، وصولا إلى مجموعة من الأعمال السينمائية والتلفزيونية التي تألق فيها.

فيلم "جوق العميان" الذي عرض في المسابقة الرسمية لمهرجان مراكش في دورته الأخيرة، يعد من ضمن آخر الأعمال السينمائية التي شارك فيها الراحل محمد بسطاوي إلى جانب يونس ميكري، إلياس جيهاني، منى فتو، فدوى طالب، ماجدولين الإدريسي، سليمة بنمومن، فهد بنشمسي، عبد الغني الصناك، محمد اللوز، سعاد النجار وعلية عمامرة، فضلا عن محمد الشوبي.

