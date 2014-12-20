الموسيقار السعودي طلال مكرماً بدار الأوبرا المصرية

تكريماً للموسيقار السعودي "طلال"، أقامت دار الأوبرا المصرية، حفلاً غنائياً على مسرحها الكبير مساء الجمعة، أحياه مطرب العرب عبادي الجوهر والمطربة المصرية آمال ماهر بمشاركة الأوركسترا العربية بقيادة أمير عبد المجيد. دار الأوبرا أقامت مؤتمرا صحافيا مساء الخميس، حضره عبادي الجوهر وآمال ماهر، وتم الإعلان من خلاله عن تقديم الجوهر وآمال لدويتو غنائي للمرة الأولى، وهي أغنية "سامحني يا حبيبي" للشاعر الراحل حسين السيد، وقام بوضع ألحانها الموسيقار طلال.

الحفل الذي أقيم مساء الجمعة شهد ظهور الفنانة آمال ماهر في الفاصل الأول، بتقديم مجموعة من ألحان الموسيقار السعودي طلال، ليليها عبادي الجوهر في الفاصل الثاني، ثم اجتمعا في نهاية الحفل من أجل تقديم الدويتو الغنائي الجديد.

بدوره أعرب الفنان عبادي الجوهر عن سعادته بالتواجد في مصر، مشيراً إلى أنه تعاون مع طلال في أكثر من عمل، كان من بينها دويتو مع الراحلة وردة الجزائرية.

أما عن الغناء باللهجة المصرية فأكد عبادي أنه سعيد بالغناء لأول مرة باللهجة المصرية، متمنيا أن ينال العمل استحسان الجمهور، خاصة مع تأكيده على أنه لا مانع لديه من الغناء باللهجة المصرية وكذلك اللبنانية، حيث مازح الحضور قائلاً "أتحدث باللهجة المصرية مثل المصريين".

آمال ماهر تكشف عن مفاجأة لجمهورها

من جانبها أكدت آمال ماهر أنها تعيش لحظات من السعادة لتقديمها أغنية من أغاني الزمن الجميل، لا سيما الأغنية الخليجية "تسلم لي ايديك" التي لحنها طلال.

وحول غيابها في الفترة الأخيرة، أكدت آمال أن الغياب يزعجها أكثر من الجمهور، ولكنها كشفت عن تواجدها خلال الفترة المقبلة بألبوم جديد، كما أنها ستقوم بتصوير أغنية جديدة بطريقة الفيديو كليب من أجل جمهورها، متمنية أن ينال الألبوم إعجابهم، كما وعدتهم بألا تغيب مرة أخرى.

تحضيرات لسبعة أشهر وتبرع لـ "تحيا مصر"

وفي حين لم يستطع الموسيقار السعودي حضور المؤتمر الصحافي، أعلن المشرف العام على الحفل، الذي كشف أن الترتيبات بدأت قبل سبعة أشهر، بعدما وقع اختيار الموسيقار على عبادي وآمال من أجل أداء اللحن، عن تبرع طلال بإيرادات الحفل لصالح صندوق "تحيا مصر".

أما ابنة الشاعر الراحل حسين السيد، الدكتورة حامدة فأعربت عن سعادتها بخروج أحد أعمال والدها للنور بعد ثلاثين عاماً، خاصة وأنها لم تكن تحلم بأن تخرج الأغنية من ألحان الموسيقار طلال وبنجوم كبار مثل آمال ماهر وعبادي الجوهر.

بينما أكد المايسترو أمير عبد المجيد أنه ظل يعمل على الأغنية لأربعة أشهر، من أجل الخروج بشكل مقنع، وكي تتماشى مع رؤية الموسيقار طلال.

