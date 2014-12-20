الفنان داود حسين: مازلت أدرس تقديم "العم صقر"

أكد الفنان الكويتي داود حسين أنه مشغول بدراسة تقديم شخصية "العم صقر" في المسلسل الذي يحمل ذات الاسم، مشيرا إلى أنه يحضر لتجربة درامية أخرى جديدة.

وأكد حسين أنه يستعد للتحضيرات النهائية لبداية تصوير المسلسل الاجتماعي الجديد "العم صقر"، مشيرا إلى أن العنوان قابل للتغيير.

وتابع: أقدم شخصية جديدة في هذا العمل من خلال الشكل والمضمون، والتراجيديا في عمل ثري بالمضامين.

واعتبرها فرصة للانطلاق إلى فضاءات وشخصيات أكثر ثراء تحقق مساحات جديدة من الإضافة، لكنه أشار إلى أن إطار الحوار بانتظار انتهاء كافة التفاصيل الخاصة بالعمل الجديد، مؤكدا أن العمل يتطلب الكثير من الدراسة لما تمثله من نقلة شاملة.

وحول فريق العمل، أشار داود حسين إلى أن المسلسل من تأليف الكاتب البحريني حسين المهدي، وإخراج مناف عبدالله، ويشارك في العمل خالد البريكي، وفاطمة الصفي وفواد علي وحمد اشكناني ولطيفة المجرن ومحمد المسلم.