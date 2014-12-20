سوني تبحث عرض فيلم اغتيال زعيم كوريا الشمالية

أعلنت شركة "سوني بيكتشرز"، اليوم السبت، أنها تبحث عن وسائط بديلة لعرض الفيلم الكوميدي المقابلة (ذا إنترفيو) بعدما ألغت عرضه الافتتاحي الذي كان مقرراً له عيد الميلاد وسط هجوم إلكتروني على الاستوديو ألقي فيه باللائمة على كوريا الشمالية.

وبعد انتقاد الرئيس الأميركي باراك أوباما للشركة قائلا إنها ارتكبت خطأ عندما سحبت الفيلم وانصاعت للتهديد، قال مايكل لينتون الرئيس التنفيذي لشركة سوني بيكتشرز انترتينمنت لشبكة (سي.إن.إن) إنه يأمل أن يتمكن الجمهور من مشاهدة الفيلم، لكن لم تبدِ جهات تملك وسائط للعرض اهتماما.

وألغت سوني الأربعاء الماضي عرض الفيلم الذي تدور أحداثه حول قصة خيالية عن اغتيال الزعيم الكوري الشمالي كيم غونغ أون بعدما رفضت دور كبيرة للعرض السينمائي عرضه عقب تلقيها تهديدات لصالاتها والجمهور.

وقالت في ذلك الحين إنها ليس لديها خطط أخرى لعرض فيلم المقابلة (ذا إنترفيو) الذي بلغت تكلفته 44 مليون دولار، وهو من بطولة سيث روجن وجيمس فرانكو.

لكن سوني قالت أمس الجمعة في بيان "بدأنا على الفور دراسة البدائل لنتمكن من عرض الفيلم عبر وسيط مختلف".

ويبدو أنه لا توجد حتى الآن جهة مستعدة لعرض الفيلم الذي أغضب كوريا الشمالية وكان السبب الجوهري وراء الهجوم الإلكتروني التخريبي الذي تعرضت له الشركة الخاصة على الأراضي الأميركية.

وقال مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي أمس الجمعة إن كوريا الشمالية مسؤولة عن الهجوم، وهو ما نفته الأخيرة ودعت إلى تحقيق مشترك في الواقعة بالتعاون مع واشنطن.