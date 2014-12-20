ليلى عبد الله: أحلم بعمل سينمائي عن الشباب

صرحت الفنانة الكويتية الشابة، ليلى عبدالله، بأنها تصور حاليا مسلسل "في عينيها أغنية" مع الفنانة والمخرجة هيا عبدالسلام، التي تخوض تجربتها الإخراجية الثانية.

وقالت إنها تنتظر العمل السينمائي الشبابي بفارغ الصبر، وذلك بعد مشاركتها الأخيرة في مهرجان دبي السينمائي الدولي، وشددت على أن السينما تمثل حلمها من أجل خطوة جديدة في مشوارها الفني.

وتابعت: شخصيا أنتظر العمل السينمائي، سواء كان كويتيا أو خليجيا أو عربيا، وأسعى إلى فيلم يعبر عن جيلي وعن هوية الشباب العربي في هذه المرحلة.

وأضافت: شكلت مع عدد من الزملاء الفنانين الشباب، وأخص حمد أشكناني وفهد باسم عبدالأمير، حضورا بارزا بين الفنانين المشاركين في مهرجان دبي، وذلك للشريحة العمرية التي نمثلها، وهذا ما جعل أغلب الحوارات معنا تتركز حول سينما الشباب، وهو أمر يزيدنا مسؤولية، ولكن الفنان لا يستطيع وحده تحمل المسؤولية التي يتقاسمها أيضا المنتج والكاتب والمخرج، ولكن هذا لا يمنعنا أن نتحرك بكل حماسة من أجل سينما شبابية كويتية وخليجية جديدة.

وفيما يخص جديدها الدراما التلفزيونىة، قالت الفنانة الشابة: "أصور حاليا مسلسل "في عينيها أغنية"، والمسلسل من تأليف الكاتب الإماراتي محمد حسن أحمد، ويشارك في البطولة، إضافة إلى هيا عبدالسلام، كل من الفنانين: جاسم النبهان وفؤاد علي ومحمد صفر وزهرة الخرجي وشيماء علي وفهد باسم وعبدالأمير وفرح الصراف وناصر عباس وعدد آخر من الفنانين.

وقالت: ما يسعدني في هذه التجربة أن مسلسل "في عينيها أغنية" يرصد تحديدا قضايا الشباب في المجتمعات الخليجية، عبر كتابة تمتاز بالواقعية والعمق والتحليل. والعمل يعد نقلة على صعيد المضمون والشكل.