هند البلوشي: التدريس أولاً ثم التمثيل

شددت الفنانة الكويتية هند البلوشي على أن مهنة التدريس التي تمارسها تأتي في المرتبة الأولى من حيث الأهمية بالنسبة لها.

وقالت البلوشي لـ"العربية.نت" إن التدريس يأتي في المرتبة الأولى من حيث الأولويات ليتقدم بذلك على التمثيل، فرغم نجوميتها ومساحة الشهرة التي تحققها إلا أنها تجد نفسها دائما بين طالباتها وزميلاتها في المدرسة.

وتابعت "يأخذ علي الكثيرون قلة أعمالي خلال السنوات الخمس الماضية بعد النجاحات التي حققتها من قبل، وهذا يعود لعدة اعتبارات، في مقدمتها حياتي الأسرية، وهي فوق أي شيء آخر، ثم التزامي الوظيفي في مجال التدريس، وهو أمر يأخذ الكثير من وقتي وجهدي، ويشعرني بسعادة لا يمكن أن أصفها إلا لمن يعيش هكذا تجربة ذات أبعاد تربوية عالية".

وعن جديدها بدأت هند البلوشي بروفات مسرحيتها الاجتماعية الجديدة "هند في الجيش"، تأليف جاسم الجلاهمة، وإخراج هاني النصار، ومعها في المسرحية كل من زوجها الفنان مشاري العوضي ويوسف البغلي وعبدالله عباس وحشد آخر من الفنانين.

وقالت هند البلوشي "يأتي عرض المسرحية مع بداية عطلة منتصف العام الدراسي في مطلع يناير المقبل، كما أن عرض المسرحية يتزامن مع الحملة الخاصة بإعادة إطلاق التجنيد الإلزامي، وضرورة مساواة المرأة بالرجل، ومنحها الفرصة لمشاركة الرجل ذات المهمة من أجل الدفاع عن الوطن والكينونة بمستوى التحديات".