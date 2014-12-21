الخط العربي.. وثائقي يخلد اليوم العالمي للغة العربية

في اليوم العالمي للحرف العربي، تصف "العربية" رحلة الحرف العربي الذي دخل في 145 لغة غير اللغة العربية، وتوثق تطور هذا الخط في فيلم وثائقي.

وأقرت الهيئة الاستشارية للخطة الدولية لتنمية الثقافة العربية "أرابيا" التابعة لليونسكو، بأن يكون يوم 18 ديسمبر يوماً عالمياً للغة العربية بالتنسيق مع مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية، الذي اقترح على الهيئة الدولية أن يكون الحرف العربي العنوان الرئيسي للاحتفاء باللغة العربية في يومها العالمي لعام 2014.

ولم يفتح وثائقي "الخط العربي" كتب تاريخ الخط، بقدر ما ذهب إلى صفحات واقعه ومدى ارتباطه بخطاطين أبدعوا فيه وجيل جديد يسير على الطريق نفسه.

مدة الفيلم الوثائقي، 50 دقيقة، وقد كتبه الزميل نوفل الجنابي، بينما أعدته الزميلة مايا حتاحت.