مسلسل "قابل للكسر" تحليل لضعف الإنسان أمام الحب

تدور الكاميرا هذه الأيام في الكويت لتصوير المسلسل التلفزيوني الجديد "قابل للكسر" تأليف الكاتب فهد العليوة وإخراج الفنان منير الزعبي وبطولة حشد من النجوم ومنهم الفنانة ميساء مغربي والفنانين جاسم النبهان وباسمة حماده ومحمود بوشهري وعبدالله بوشهري ومرام وشيماء علي وأسيل عمران وفوز الشطي ومهدي دشتي وعبدالله الزيد وحلا وابراهيم دشتي ويأسه وغدير صفر.

وفي تصريح خاص أشارت الفنانة ميساء المغربي إلى أنها تجسد شخصية "جنان" حيث قالت "أقدم شخصية جنان"، وهي فتاة أرستقراطية تواجه الكثير من التحديات، فتاة حالمة لكنها في نفس الوقت طموحة وقوية استطاعت أن تبني لنفسها بعد وفاة والديها امبراطورية تجارية وتقوم أيضا برعاية شقيقتها ولكنها تواجه الكثير من الظروف التي تهدد حياتها ومستقبلها بالدمار.

من جانبه أشار المخرج منير الزعبي إلى أن مسلسل "قابل للكسر" عبارة عن قصة رومانسية تكشف تأثيرات الحب السلبية على الإنسان. بل ويذهب العمل إلى تحليل ضعف الإنسان أمام الحب ومشاعره وكيف يحوله ذلك من إنسان وشخصية قوية إلى شديد الهشاشة قابل للكسر بسهولة. هذا هو الإطار العام ولكن هناك كم آخر من القضايا التي تسير بخطوط متوازية مع الخط الأساسي للمسلسل حيث سنناقش مجموعة أخرى من القضايا ومن بينها الفوارق الطبقية بين الزوجين والصعوبات التي تواجه سيدات الأعمال في المجتمع الذكوري. كما سيكون زواج المصلحة حاضرا في خطوط العمل أيضا.

وأشارت الفنانة مرام إلى أنها تجسد في المسلسل شخصية "رجاء" الصديقة المقربة من "جنان" والتي تعيش جميع ظروفها وتقف الى جوارها في كافة اللحظات الصعبة على مدى أحداث هذا المسلسل الثري بالشخصيات وأيضا المضامين.

وقالت الفنانة الشابة أسيل عمران إنها تتقمص في المسلسل الجديد شخصية "ود" شقيقة جنان والتي تشرف على تربيتها ورعايتها وفي الشخصية الكثير من الأحداث التي تناقش قضايا اجتماعية من بينها الإجهاض وسيدات الأعمال والصعوبات التي تصادفها، والفوارق الطبقية بين الزوجين وأثر الإدمان على الأبناء وزواج المصلحة وكم آخر من القضايا التي تشكل حالة من الثراء لهذا العمل.

وتعود الفنانة ميساء المغربي للحديث بقولها: "قابل للكسر" هو باختصار شديد ملحمة عاطفية تستعرض ضعف الإنسان أمام الحب وكيف يستطيع الحب أن يحول أي إنسان من شيء قوي صلب لا ينكسر إلى شيء شديد الهشاشة قابل للكسر بسهولة.

المسلسل من إنتاج صباح بكتشرز – عامر الصباح – ومنتج منفذ – سبكتروم بكتشرز – المشرف العام جمال دالسن مصطفى ومدير إدارة الإنتاج مشاري الشمري والمخرج المنفذ هناء شحاتة ومساعد المخرج عبدالله مشعل وسيكريبت احمد النبهان ومدير الإنتاج عادل الشمري ومدير الإضاءة والتصوير هاني العقرباوي ومشرف الإضاءة فيصل النوري ومهندس الصوت مشعل المغري والماكيير راشد عبدالمولى والكوافيرة صبيحة والمونتير ابراهيم العشري.

