فيلم الهوبيت يحطم الرقم القياسي بأعلى مشاهدة عالمياً

حطم الجزء الأخير من ثلاثية الهوبيت "الهوبيت: معركة الجيوش الخمسة"، الرقم القياسي لأعلى نسبة مشاهدة في الأيام الخمسة الأولى لعرضه بالنسبة لفيلم أجنبي على مر العصور، حيث تابعه 643 ألفا و698 مشاهدا، حسب بيان صادر عن شركة وارنر بروس، وذلك وفق ما ذكرت وكالة أنباء الأناضول.

والفيلم من إنتاج New Line Cinema وMetro-Goldwyn-Mayer، وإخراج بيتر جاكسون، الحائز على جائزة الأوسكار، وهو مقتبس عن رواية الكاتب البريطاني جون رونالد تولكين.

وكان الفيلم الذي دخل العرض في 17 ديسمبر الجاري، حطم الرقم القياسي لأعلى مشاهدة وسط الأسبوع بالنسبة لفيلم أجنبي، حيث شاهده 109 آلاف شخص في اليوم الأول لعرضه.

ويلعب إيان مكلين دور الساحر "غاندالف الرمادي"، ومارتن فريمان دور "بيلبو باغينز"، وريتشارد ارميتاج دور "ثورين أوكينشيلد"، أما سيناريو الفيلم فكتبه فران وولش، وفيليبا بوينز، وبيتر جاكسون، وغيرمو دل تورو.

ويأتي الجزء الأخير الذي صور في استديوهات ميرامار- ويلنغتون، ليستكمل قصة الجزأين الأولين "الهوبيت: رحلة غير متوقعة"، و"الهوبيت: عزلة سموغ".