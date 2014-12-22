تونسية تفوز بجائزة مالك جندلي في العزف على البيانو

أعلنت لجنة تحكيم مسابقة الموسيقار السوري الأميركي مالك جندلي الدولية على آلة البيانو للشباب عن جوائز هذا العام، بمشاركة 23 من العازفين ممن هم دون الـ18 من كل أنحاء العالم.

وفازت عازفة البيانو فتحية إسماعيل (10سنوات) من تونس بالجائزة الكبرى التي تتضمن مكافأة مالية بقيمة1000 دولار أميركي. ونالت عازفة البيانو مي خليفة (14 سنة) من سوريا والمقيمة حالياً في كندا الجائزة الثانية ومكافأة مالية بقيمة 500 دولار أميركي. أما الجائزة الثالثة فكانت من نصيب عازف البيانو سليم خميسي (11 سنة) ومكافأة مالية بقيمة 300 دولار أميركي. ونال الفائزون، إضافة إلى شهادات التقدير والمكافآت النقدية جوائز تحفيزية، تتضمن كتبا موسيقية لمؤلفات جندلي لآلة البيانو مع مجموعة كاملة لألبوماته الموقعة.

كما سيتم توزيع شهادات وجوائز الفائزين أمام حشد كبير من المختصين والمتابعين في حفل الموسيقار مالك جندلي بقاعة كارنيغي بنيويورك في 31 يناير 2015 والتي سيُطلق فيها ألبومه الجديد "سيمفونية سورية"، الذي قام بإنتاجه وتسجيله مع الفرقة الفليهارمونية الملكية في لندن.

وكان المتسابقون قد أرسلوا تسجيلات فيديو لأدائهم المقطوعات الموسيقية المطلوبة عبر موقع المسابقة الإلكتروني على شبكة الإنترنت، وقامت لجنة التحكيم التي تضم قائد الأوركسترا توماس لودفيغ والبروفيسور عبدالرحيم الصيادي والدكتورة كريستيان ويندلاند والموسيقار مالك جندلي، فضلاً عن محكمين دوليين متخصصين في علوم الموسيقى بتقييم أداء كافة المتسابقين قبل التصويت على الجائزة الكبرى.

ويذكر أن فتحية إسماعيل بدأت دراسة الموسيقى منذ سن السادسة وحققت مراكز متقدمة في مسابقة نابل الدولية للبيانو، تحت إشراف أستاذها الدكتور منتصر بن مسعود.

من جهته أشار جندلي في تصريح لـ"العربية.نت" إلى أن هذا المشروع الفني "معني بتسليط الضوء على المواهب الناشئة والواعدة والتحفيز على تفجير طاقاتهم الإبداعية الكامنة ونشرها على المستوى العالمي ليكونوا نواة جيل مبدع يقدّر الفن ويتعلم مدارسه ويتقن أساليبه".

بدوره أكد المايسترو لودفيغ على أهمية المبادرات الشخصية في دعم الحركة الفنية، ودعا المؤسسات الرسمية إلى تولي مسؤولياتها في دعم الفنون والمساهمة في تأسيس أجيال من المبدعين المحليين.

وتهدف مسابقة "مالك جندلي الدولية للشباب" إلى استقطاب وتحفيز جميع عازفي البيانو من الشباب العربي والشباب حول العالم لأداء مؤلفات موسيقيين من البلد الأم للمشاركين، بالإضافة إلى مقطوعات كلاسيكية عالمية.

يشار إلى أن المسابقة انطلقت هذا العام على أن تكون مسابقة سنوية، يخصص لها صفحة خاصة على الموقع الإلكتروني الرسمي للفنان مالك جندلي www.MalekJandali.com ، فضلاً عن استخدام مواقع تويتر وفيسبوك ويوتيوب لتسهيل اشتراك الفنانين والفنانات الشباب فيها من كل أنحاء العالم.