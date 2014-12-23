تكريم عمر الشريف بمهرجان المسرح العربي

أخيرا عاد عمر الشريف إلى مصر من أجل الاستقرار بها، بعدما ظل لسنوات يأتي إليها زائرا من مقر إقامته بالخارج، وفي أول ظهور فني له عقب عودته، كانت المفاجأة بحضوره حفل افتتاح مهرجان المسرح العربي "زكي طليمات" في دورته الـ32 الذي أقيم مساء الاثنين.

حيث تم الإعلان عن تكريم عمر الشريف، إلى جوار الفنان محمود عبدالعزيز، وكذلك سناء شافع، وذلك في وجود الدكتورة أحلام يونس، رئيسة أكاديمية الفنون، حيث أقيم الحفل، وكذلك عدد من الفنانين، من بينهم أشرف زكي، حسن الرداد، مها أحمد، وسميرة محسن.

لجنة التحكيم الخاصة التي تضم طارق الشناوي، والفنان طارق لطفي، والمنتج عاطف كامل، وعددا من أعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية كانت متواجدة في حفل الافتتاح.

حضور عمر الشريف كان مفاجئا للجميع، حيث ظهر على المسرح من أجل تلقي التكريم دون أن يلقي كلمة يتحدث فيها عن تكريمه، بينما صعد الفنان محمود عبدالعزيز إلى المسرح من أجل تلقي التكريم وسط هتاف الجمهور الذي أخذ يردد "زرزور"، وهو اسم الشخصية التي قدمها في فيلم "إبراهيم الأبيض".

وفي كلمته عبر محمود عبدالعزيز عن سعادته بالتكريم الذي يأتي من مهرجان المسرح العربي، كما حكى عن أمنيته وهو شاب في أن يلتحق بالمعهد، كما أنه تعلم التمثيل على يد كبار النجوم، مثل نور الدمرداش وسعد أردش.

الحفل شهد عرض الفيلم القصير "كبير الحلم" الذي شارك في بطولته حسن الرداد، لقاء سويدان وداليا مصطفى، كما شارك طلبة الأكاديمية في تقديم عدد من الفقرات، من بينها أغنيات لأم كلثوم، وكذلك تقديم أول عرض يشارك بالمهرجان ويحمل اسم "الكلمات المتقاطعة".