"تمبكتو".. الفيلم العربي الوحيد المرشح للأوسكار

لايزال الفيلم الموريتاني "تمبكتو" يحصد الكثير من النجاحات، فبعد مشاركته في مهرجانات عالمية، مثل "كان" و"أبوظبي" و"القاهرة" و"قرطاج"، ونيله جوائز مهمة منها، أعلنت الأكاديمية الأميركية للعلوم والفنون عن اختيار فيلم "تمبكتو" للمخرج عبدالرحمن سيساكو لجائزة الأوسكار الـ87 للأفلام الأجنبية.

ورشحت الأكاديمية 9 أفلام من بين 83 فيلماً تمثل مختلف دول العالم في قائمة الأفلام المرشحة للجائزة، والتي تمنح للأفلام من خارج هوليوود.

وجاء فيلم "تمبكتو" العربي الوحيد في هذه القائمة بعد استبعاد أربعة أفلام، هي "فتاة المصنع" للمخرج محمد خان من مصر، و"غدي" من لبنان للمخرج جورج خباز، و"عيون الحرامية" من فلسطين للمخرجة نجوى نجار، و"مردان" من العراق للمخرج بيتن غوبادي.

وبهذا الإنجاز، أصبحت موريتانيا التي تشارك في "الأوسكار" لأول مرة، تحتل مكانة هامة في المشهد السينمائي العربي بفضل فيلم "تمبكتو" الذي مثل السينما العربية في مهرجان "كان" ويعيد الكرّة في الأوسكار.

وقالت منتجة الفيلم، سيلفي بيالا، في تصريحات صحافية "نحن فخورون جدا، إنها المرة الأولى التي يصل فيها فيلم موريتاني إلى الأوسكار".

ويتحدث فيلم "تمبكتو" عن اجتياح مسلحين إسلاميين متشددين للمدينة التاريخية لفرض قوانينهم الصارمة عليها، ويعتمد الفيلم على أحداث واقعية عرفتها مدينة تمبكتو المالية بعد سيطرة تنظيمات مشددة عليها.

وتضم قائمة الأفلام التسعة التمهيدية المرشحة للأوسكار إلى جانب "تمبكتو" أفلام "الحياة البرية" من الأرجنتين للمخرج دومين سوفرون، و"اليوسف أفندي" من استونيا للمخرج زازا اروشادز، و"جزيرة الذرة" من جورجيا للمخرج جورج اوفاشفيل، ومن الأفلام المختارة أيضا "المتهم" من هولندا للمخرج فان دير أويست، و"ايدا" للمخرج باول باوليكوسكي من بولندا، و"تنين" للمخرج أندريه زفجانتسيف من روسيا، كما تشارك السويد بفيلم "القوة القاهرة" للمخرج روبن أوستلوند، وفنزويلا بفيلم "المحرر" من إخراج ألبرتو أرفيلو.

وسيتم الإعلان عن المرشحين النهائيين الخمسة في 15 يناير 2015.