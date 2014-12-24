"اغتيال زعيم كوريا الشمالية".. يوم عيد الميلاد

قرر عدد من دور السينما الأميركية المستقلة عرض فيلم "المقابلة" الكوميدي الذي أنتجته شركة "سوني بيكشترز"، يوم عيد الميلاد (الكريسماس) في25 ديسمبر كما هو مقرر، رغم التهديدات التي تردد أن كوريا الشمالية تقف خلفها.

وكانت الشركة قررت إلغاء عرض الفيلم الذي يروي قصة خيالية عن مخطط لوكالة الاستخبارات الأميركية لاغتيال زعيم كوريا الشمالية، بعد هجوم معلوماتي وتهديدات.

وذكرت سينما "الامو درافتهاوس" في أوستن بتكساس، و"بلازا أطلنطا" في جورجيا الثلاثاء أنها ستعرض الفيلم الذي يتعرض بالنقد لزعيم كوريا الشمالية كيم غونغ-أون.

وأكد تيم ليغ مؤسس سينما "الامو" في تغريدة أن سوني عادت عن قرارها بإلغاء عرض الفيلم، وقال "سنوفر عروض الفيلم خلال ساعة".

وأعلنت شركة سوني الثلاثاء أنها ستسمح بعرض فيلم "المقابلة" في عدد من دور السينما خلال عطلة عيد الميلاد (الكريسماس)، في عودة عن قرارها منع عرض الفيلم بعد التهديدات.

وقال مايكل لينتون الرئيس التنفيذي لشركة سوني إنترتينمت "لم نتخل مطلقاً عن إطلاق فيلم (المقابلة)، ونحن مسرورون لأن الفيلم سيعرض في عدد من دور السينما يوم عيد الميلاد".

وأضاف أن الفيلم سيعرض عبر "منصات" أخرى، وفي عدد أكبر من دور السينما في المستقبل. وتعرضت الشركة لانتقادات شديدة لإذعانها لتلك التهديدات، حتى من الرئيس باراك أوباما.