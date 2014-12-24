حمدان بن محمد للتصوير تنهي توزيع "صنع المستقبل"

أنهت إدارة جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، توزيع كتابها السنوي للدورة الثالثة "صنع المستقبل".

وهذا الإصدار الذي تمتلك الجائزة حقوقه الفكرية والقانونية يتضمن الأعمال التي فازت بالمراكز الأولى بمختلف المحاور والفئات، إضافة إلى نبذة عن الجائزة ودورة "صنع المستقبل"، كما يحتوي على إحصائيات عامة عن الدورة وتوزيع المتنافسين على حسب الفئات العمرية والجنسيات وغيرها.

وتم توزيع أكثر من 1000 نسخة من هذا الإصدار على الفائزين بمحاور الدورة والمشاركين المتأهلين للمراحل النهائية، إضافة إلى مكاتب أولياء العهود والوزارات والدوائر الحكومية المحلية والاتحادية في الإمارات والمؤسسات الإعلامية والجامعات في الدولة، وعدد من كبار الشخصيات، إضافة إلى 38 نسخة وُزّعت على عدد من أندية وجمعيات التصوير الرائدة في الدولة.

كما تم توزيع 61 نسخة على عدد من سفارات الدولة الشقيقة والصديقة في الدولة، و55 نسخة على سفارات الدولة في الخارج وملحقياتها الثقافية، إضافة إلى 60 نسخة تم إهداؤها إلى سفارتي الدولة في كندا والنمسا للتوزيع ضمن احتفالات اليوم الوطني، وأكثر من 100 نسخة تم توزيعها على أكبر بيوت ومعارض المقتنيات الفنية حول العالم لفتح المجال مستقبلاً أمام الراغبين في اقتناء الصور ذات القيمة الفنية العالية.

وعن ذلك أشارت الأمين العام المساعد للجائزة، سحر الزارعي، إلى أن توزيع الكتاب السنوي يعتبر من التقاليد المتبعة في الجائزة للتعريف بالدورة السابقة بشكل مفصل، ولتسليط الضوء على مسيرة الجائزة خلال عام من العمل الجاد والترويج المحلي والإقليمي والدولي المدروس، ومدى التوسّع الفني في مجتمعات المصورين الهواة والمحترفين حول العالم، خصوصاً في المجتمعات الطلابية الثرية بالمواهب والقدرات الفنية، كما أن نشر الأعمال الفائزة له أبلغ الأثر في الترويج للفرص القيّمة التي تقدّمها الجائزة لكل أصحاب الذائقة البصرية الراقية، ورفع سويّة المنافسة الفنية بينهم، وبالتالي الوصول لمستويات جودة أعلى في جمالية الصور المشاركة وتنوّع مواضيعها والأفكار المطروحة من خلالها.

كما ثمّنت الزارعي الدور الثقافي الريادي لسفارات الدولة في الخارج والتي تساهم بشكلٍ واضحٍ في نشر الأنشطة الثقافية الهامة القائمة في الدولة في محيطها التفاعلي، مما يلعب دوراً هاماً في الترويج للجائزة التي تسعى من خلال استراتيجية طويلة المدى لأن تكون القاعدة الأولى للمصورين في العالم.